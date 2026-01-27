  • Добавить в закладки
Лекция
12+
Мал, да удал: возвращаемые малыши из космоса

Слушатели узнают, как на практике создается капсула для возврата научных грузов с орбиты.

Твой сектор космоса
29 января, 19:30 Идет 2 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Машкова 28/20

О мероприятии

Участник Молодежного космического центра, аспирант кафедры «Космические аппараты и ракеты-носители» МГТУ им. Баумана Вероника Каменева расскажет про существующие проекты малых возвращаемых капсул, их уникальные особенности и инженерные сложности создания, пробежится по ключевым параметрам систем. Также расскажет о том, как студенческая команда лектора на практике создает капсулу для возврата научных грузов с орбиты — и почему это сложно.

Расписание
29
Четверг
Январь 2026
Машкова 28/20 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Машкова 28/20

27 января, 05:01
Александр Речкин
2
# космос
# спутники
# технологии
