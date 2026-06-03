Участники узнают об эволюции кириллицы и почему один стиль оформления книг сменял другой.

О мероприятии

Каллиграфия, причудливые заглавные буквы и яркие заголовки служили не только для красоты. Они помогали смысловой организации текста, превращая каждую книгу в целостный памятник. Некоторые бесценные фолианты бесследно исчезли, а другие сокровища счастливо избежали пожаров, разорений и дошли до наших дней. Среди таких раритетов – Остромирово Евангелие, которое является одной из непревзойденных вершин древнерусского книжного искусства.

Вместе с доктором исторических наук Михаилом Шибаевым участники мероприятия разберутся, как и где зародилась письменность на Руси. Будет рассказано об уникальных шедеврах из крупнейших книгописных центров, можно будет узнать, какие рукописи считались самыми ценными, почему их украшали с таким великолепием. На примере выдающихся манускриптов лектор посмотрит, как работали древнерусские мастера. Участники узнают об эволюции кириллицы и почему один стиль оформления книг сменял другой. Лектор поделится своим уникальным опытом и расскажет, как исследуют современными методами древнерусские книги.

Расписание Проспект мира 123Б Москва 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация