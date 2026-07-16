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Частота уклонений аппаратов Starlink выросла в десятки тысяч раз. Эксперты опасаются, что ситуация может выйти из-под контроля
За последний год спутники группировки Starlink выполнили более 355 тысяч маневров по предотвращению столкновений. Сегодня каждому аппарату приходится уклоняться от космического мусора и других спутников практически раз в неделю.
Эти данные содержатся в последнем полугодовом отчете SpaceX, представленном в Федеральную комиссию по связи США (FCC). Согласно документу, в период с декабря 2025 года по май 2026 года спутники Starlink выполнили 207 152 маневра уклонения, что почти на 60 тысяч больше, чем за предыдущие шесть месяцев, когда было зарегистрировано 148 696 подобных маневров. Таким образом, за год их общее число превысило 355 тысяч — более чем втрое больше, чем вся группировка совершила в 2024 году. В среднем с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года каждый спутник Starlink выполнял свыше 40 маневров уклонения в год.
По мнению специалистов, тенденция вызывает серьезные опасения.
«Я думаю, мы движемся к ситуации, когда в группировке неизбежно произойдет столкновение с действующим спутником. И это случится не потому, что никто не пытался его предотвратить. Напротив — несмотря на все предпринимаемые маневры», — заявил эксперт по устойчивому использованию космического пространства и профессор астронавтики Бирмингемского университета Хью Льюис.
Рост числа маневров совпал с быстрым увеличением как самой группировки Starlink, так и общего количества спутников на орбите. Если в 2024 году сеть насчитывала около шести тысяч аппаратов, то к июню 2026 года их число превысило 10 тысяч. За тот же период общее количество действующих космических аппаратов на орбите увеличилось примерно с 10 до 16 тысяч.
Спутники Starlink работают на высотах 480–550 километров и используют полностью автономную систему предотвращения столкновений. Маневр выполняется автоматически, если вероятность столкновения превышает три случая на 10 миллионов.
Однако при нынешних темпах расширения Starlink (SpaceX уже подала в FCC заявку на увеличение группировки до 100 тысяч спутников) компания может преодолеть отметку в один миллион маневров уклонения уже к июню 2027 года. А к 2030 году количество подобных операций способно превысить миллион ежегодно. В такой ситуации даже вероятность столкновения «один на миллион» перестанет быть статистически незначительной.
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