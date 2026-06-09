  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Как насекомые пресные воды осваивали

Слушатели узнают, какими путями насекомые осваивали лужи, канавы, пруды, озера, реки и ручьи.

Библиотека им. Маяковского
13 июня, 13:00 Идет 1 ч
Бесплатно Стоимость
Санкт-Петербург Большеохтинский проспект, дом 8

О мероприятии

Освоить пресные водоемы — задача не из легких. Тем не менее насекомые справлялись с ней неоднократно и независимо друг от друга в самых разных группах. Кто-то приспособился ползать по дну, кто-то плавать, а кто-то — скользить по поверхности воды. Многие насекомые сохранили способность дышать атмосферным воздухом, тогда как другие обзавелись специальными органами водного дыхания — трахейными жабрами.

Одни насекомые проводят в воде всю жизнь, как, например, водные клопы, другие связаны с водоемами лишь на личиночной стадии. Кандидат биологических наук Илья Удалов расскажет, какими путями насекомые осваивали лужи, канавы, пруды, озера, реки и ручьи, какие приспособления для этого возникли в разных группах и какие удивительные инженерные решения позволили шестиногим стать одними из самых успешных обитателей пресных вод.

Расписание
13
Суббота
Июнь 2026
Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург
13:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Большеохтинский проспект, дом 8

9 июня, 07:04
Александр Речкин
1
# биология
# водоемы
# насекомые
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
8 июня, 13:43
Марк Чернов

Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

Спортивная добавка, знакомая каждому второму посетителю тренажерного зала, оказалась неожиданно важной для противоопухолевого иммунитета. Американские ученые выяснили, что иммунные клетки внутри опухоли активно поглощают креатин и без него теряют способность бороться с раком.

Биология
# биотехнологии
# исследования
# медицина
# онкология
7 июня, 16:19
Evgenia Vavilova

Физики в деталях пронаблюдали редкий распад ядра теллура-104

Недавняя модификация ускорителя частиц позволила провести измерения, о которых теоретики рассуждали более 50 лет.

Физика
# RIKEN
# гелий
# изотопы
# магическое число
# олово-100
# теллур
# ядерная физика
8 июня, 10:02
Лена

Находки в африканской пещере указали, вероятно, на самое раннее использование огня человеком

Начало использования огня — важнейший этап эволюции Homo, но найти однозначные свидетельства на ранних этапах развития человечества очень непросто. При раскопах пещеры Вандерверк в пустыне Калахари в Южной Африке археологи обнаружили, вероятно, самые ранние следы использования огня предками человека — около 1,79-1,07 миллиона лет назад, то есть на сотни тысячелетий раньше, чем считали ученые.

Археология
# Homo erectus
# кости
# огонь
# пещера
# эволюция
7 июня, 14:47
Любовь С.

Они прилетели из чужих миров: как Оумуамуа, комета Борисова и 3I/ATLAS изменили астрономию

В 2017 году человечество впервые заметило объект, прилетевший из другой звездной системы. Он оказался странным, почти не похожим ни на астероид, ни на комету, и получил имя Оумуамуа. Затем появился «нормальный» межзвездный странник — комета Борисова. А в 2025-м астрономы обнаружили 3I/ATLAS — объект, который, вероятно, хранит вещество времен рождения чужих миров. Но что изменили в астрономии эти три гостя из межзвездной тьмы?

Астрономия
# астероиды
# комета Борисова
# кометы
# межзвездная комета
# Млечный путь
# Оумуама
# Солнечная система
Выбор редакции
5 июня, 14:32
Илья Гриднев

Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении

Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.

Астрономия
# DESI
# кометы
# межзвездная комета
# поиск внеземной жизни
5 июня, 11:32
Максим Абдулаев

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.

Биология
# защита природы
# зоология
# орнитология
# хищные птицы
Выбор редакции
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
25 мая, 14:00
Андрей Серегин

Правящие семьи в доколумбовом Перу веками практиковали браки между родственниками

В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.

Археология
# Анды
# брак между родственниками
# инки
# раскопки
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. В России создали новый материал — магнитный «хамелеон»

    8 июня, 17:34

  2. Биотехнологи впервые «омолодили» клетки печени человека и готовятся к испытаниям на людях

    8 июня, 14:35

  3. Физик объяснил, как работает солнцезащитная одежда и кому она нужна

    8 июня, 14:00

  4. Креатин оказался источником энергии для уничтожающих рак клеток иммунитета

    8 июня, 13:43
Выбор редакции

Жанна д’Арк: как неграмотная девушка определила будущее мира

8 июня, 10:23

Последние комментарии

Dmitriy
4 часа назад
Так ведь уже были новости что маск продал кому то мощности, теперь ещё и гугл тоже самое покупает?

Google будет платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц, чтобы покрыть вычислительный аппетит Gemini

Иван Колупаев
5 часов назад
ром, впрочем чего я с тобой как с человеком разговариваю. Ты ж бот обыкновенный зашел сюда только на Россию погадить. Все твои коменты только об

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Иван Колупаев
6 часов назад
ром, была Русь которую "киевской" назвали лишь в 19 веке. Украины не было. Но ты вижу уже подобрал "аргументы" покруче тапаешь минуса как подорванный.

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Mihail Teut
6 часов назад
Праиж больше даже чем Прага

Европейские города, ранжированные по размеру

Sonu Bringham
6 часов назад
Удивительная находка! Отлично сохранившийся череп, которому больше 10 тысяч лет — настоящий подарок для ученых и любителей истории природы.

Рыбаки подняли со дна озера череп гигантского оленя ледниковой эпохи

Mihail Teut
6 часов назад
А Париж, где забыли? Там живут по мере больше 20 миллионов человек

Европейские города, ранжированные по размеру

Артём Ш
7 часов назад
Сяоми, не по-русски 😭

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Антон Васильев
7 часов назад
Кто эту схему рисовал, в тексте написано, что лидировал ссср, по схеме - сша

От СССР к SpaceX: инфографика гонки космических запусков за 68 лет

Вячеслав Васильев
7 часов назад
Сергей, а это мы все и есть. Просто там двойное гражданство)))

Рейтинг: страны с самым быстрым ростом числа миллиардеров

ром сок
8 часов назад
Иван, мне не приходится ротом побеждать я не ватник..(как ты)..это первое, а второе Але гараж расеи так то тоже не было в средние века....ее петрушка

Лидеры военных бюджетов 2025: кто потратил больше всех и как изменился рейтинг

Александр Минаков
8 часов назад
Александр, 😃😃

Стало известно, сколько получит Илон Маск после строительства колонии на Марсе

Александр Минаков
8 часов назад
Иван, "военных денег там мало"...там кровавые деньги!

Илон Маск обвинил военных США в использования Starlink на дронах-камикадзе

Александр Минаков
9 часов назад
Все эти фантазии о Марсе...будут не скоро.а возможно и никогда!потому как много идиотов уничтожающих Землю(и первые в этом деле

Марс – это вам не Луна. Почему так сложно отправить человека на Красную планету?

Александр Минаков
9 часов назад
...и какова же серия этого "первого в мире потребительского экраноплана"!?🤔а в России этого нет??

В Китае представили первый в мире потребительский экраноплан

Иван Колупаев
11 часов назад
Μολον, пиши больше. Каждый твой комент лишь вызывает ответную ненависть. А то ведь вас порой жалеют. Но вот вылезет такой выпердыш и сразу понятно

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Bennet
11 часов назад
8,4 Из них половина как минимум тупорылых необученных с корочками продажных защ**анцев которым нужно руки отру***ь. Ну нечего, будет такая ещё

Рейтинг стран по числу сверхбогатых жителей в 2026 году

Иван Колупаев
11 часов назад
Μολον, перепись свинолюбов открыта?

Китай показал строительство крупнейшего в мире аэропорта на искусственном острове

Василий Марципанов
12 часов назад
Для указанной взлетной массы 700 кг. его суточный расход по самым оптимистическим расчетам составит 2000-2500 кг. топлива, поэтому параметр

Охота на субмарины по-новому: ЕС выбрал австрийский беспилотник S-300 для ключевого противолодочного проекта

Roman Markin
13 часов назад
Радует, что в России таким занимаются. Восторг!

Татуированные кочевники: как в России спасают редких соколов-бало́банов

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Комментарий на проверке

Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Авторизуясь, вы даете согласие на обработку персональных данных и подтверждаете ознакомление с Политикой.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно