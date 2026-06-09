О мероприятии

Освоить пресные водоемы — задача не из легких. Тем не менее насекомые справлялись с ней неоднократно и независимо друг от друга в самых разных группах. Кто-то приспособился ползать по дну, кто-то плавать, а кто-то — скользить по поверхности воды. Многие насекомые сохранили способность дышать атмосферным воздухом, тогда как другие обзавелись специальными органами водного дыхания — трахейными жабрами.

Одни насекомые проводят в воде всю жизнь, как, например, водные клопы, другие связаны с водоемами лишь на личиночной стадии. Кандидат биологических наук Илья Удалов расскажет, какими путями насекомые осваивали лужи, канавы, пруды, озера, реки и ручьи, какие приспособления для этого возникли в разных группах и какие удивительные инженерные решения позволили шестиногим стать одними из самых успешных обитателей пресных вод.

Расписание Большеохтинский проспект, дом 8 Санкт-Петербург 13:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация