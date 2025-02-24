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Слушатели узнают об ископаемых растениях, найденных в окрестностях Санкт-Петербурга.
О мероприятии
Всего 300 с небольшим лет назад на месте Санкт-Петербурга были могучие леса и бескрайне болота. Об этом факте, пожалуй, знает каждый. А какие организмы могли встречаться на месте города три миллиарда лет назад? Какие растения образовывали здесь леса в девонском периоде? Что произрастало в регионе в конце последнего ледникового периода? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Анастасия Золина.
Набережная Обводного канала, 74Б
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Новый анализ одной из самых массивных гравитационных линз — системы «Космическая Подкова» — позволил косвенным методом обнаружить в центре линзирующей галактики черную дыру с массой около 36 миллиардов солнечных.
Американские нейробиологи выяснили, что мыши способны распознавать бессознательное состояние сородичей и предпринимать активные действия для их «реанимации». Ученые впервые описали целую последовательность таких поведенческих реакций и выяснили, какие механизмы мозга за ними стоят.
Впервые за полвека в одном из национальных парков США обнаружили не просто новый вид цветка, а новый род семейства астровых (Compositae). Крошечное растение с беловато-«шерстистыми» листьями и язычковыми цветками, похожими на «рожки», неофициально назвали «шерстяным дьяволом».
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Черные дыры, Наполеон Бонапарт и русские поселения в Америке – что может быть общего?
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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