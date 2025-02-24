О мероприятии

Всего 300 с небольшим лет назад на месте Санкт-Петербурга были могучие леса и бескрайне болота. Об этом факте, пожалуй, знает каждый. А какие организмы могли встречаться на месте города три миллиарда лет назад? Какие растения образовывали здесь леса в девонском периоде? Что произрастало в регионе в конце последнего ледникового периода? Ответы на эти и многие другие вопросы даст кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН Анастасия Золина.

Расписание Набережная Обводного канала, 74Б Санкт-Петербург 18:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация