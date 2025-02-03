Визуальный поворот в философии: как смотреть и (не) видеть?

О мероприятии

Люди потребляют много информации. Много информации потребляют посредством глаз. Люди любят смотреть кино, видео в сети, на архитектуру, на картины и фотографии (особенно в детском альбоме). Философы исследуют это.

Что такое визуальный поворот? Какие идеи предложили философы по поводу визуальности? Почему бумеры боялись 25-го кадра и ВИDа? Ответы на эти и другие вопросы даст аспирант кафедры философии ВолГУ Тихон Спирин.

Расписание Большая Садовая, 1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация