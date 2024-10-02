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Двигатель для Starship установил новый рекорд во время статического огневого испытания

Инженеры космической компании Илона Маска провели новые огневые испытания ракетного двигателя Raptor на полигоне Макгрегор в штате Техас, установив сразу несколько рекордов.

Статическое огневое испытание ракетного двигателя Raptor на полигоне МакГрегор в штате Техас / © NSF

Во-первых, был установлен новый рекорд продолжительности работы двигателя Raptor во время статического огневого испытания — 897 секунд, или почти 15 минут. Ранее рекорд составлял 385 секунд.

Во-вторых, это были самые длительные статические огневые испытания на полигоне Макгрегор за все время. Ранее рекорд составлял 454 секунды, его установил двигатель второй ступени ракеты Falcon 9.

© NSF

Пока не известно, какая конкретно модель двигателя Raptor, который предназначен для транспортной системы Starship, устанавливала рекорд и для чего проводили столь длительные тесты.