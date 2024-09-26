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Астрофотограф запечатлел секретный американский военный спутник

Изображение американского спутника-шпиона USA 290 / © Felix Schöfbänker

Шефбенкер сообщил, что спутник USA 290 выглядит иначе, чем аналогичные аппараты, принадлежащие Национальному разведывательному управлению США (NRO).

USA 290 оснащен пятиметровой панелью, которой нет у других спутников-шпионов. При этом панель не может быть солнечной батареей, так как она прикреплена к основной конструкции аппарата и ее перемещение за Солнцем потребовало бы движения всего спутника. Кроме того, USA 290 не движется по солнечно-синхронной орбите, в отличие от прочих аппаратов NRO.