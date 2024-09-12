Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Американские военные сделали ставку на возвращаемые аппараты для доставки грузов из космоса в любую точку Земли

Стартапы Inversion Space и Outpost Space, специализирующиеся на технологии возвращаемых аппаратов, недавно получили более 100 миллионов долларов США от Пентагона.

Рендер возвращаемой капсулы Carryall компании Outpost / © Outpost Space

Inversion Space и Outpost Space разрабатывают технологию, благодаря которой многоразовые капсулы будут хранить припасы на орбите, готовые к развертыванию, быстрой и точной доставке критически важных грузов: например, медицинского оборудования и принадлежностей, оружия и/или беспилотников в любую точку нашей планеты.

Интерес военных к технологии спускаемых капсул тесно связан с амбициозной программой ВВС США Rocket Cargo. Ее цель — исследование использования космических ракет-носителей для транспортировки грузов на огромные расстояния. Кстати, именно в ее рамках планируют задействовать Starship компании SpaceX.

Многоразовые спускаемые капсулы стали краеугольным камнем этих усилий, поскольку позволяют доставлять грузы посредством контролируемого свода с орбиты и спуска на Землю — в нужный момент и на конкретную территорию.