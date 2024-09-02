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Два запуска за 65 минут: SpaceX возобновила полеты Falcon 9 после неудачного приземления ускорителя

Ракета Falocn 9 с 21 спутником Starlink на борту стартует из Флориды 31 августа 2024 года / © SpaceX

SpaceX запустила две ракеты Falcon 9 в течение 65 минут и успешно выполнила возвращение их первых ступеней. Носители стартовали с Космической станции на мысе Канаверал (Флорида) и Космической базы Ванденберг (Калифорния) 31 августа и вывели на орбиту в общей сложности 42 спутника Starlink.

«Отличная работа команды SpaceX», — написал основатель компании Илон Маск в социальной сети X.

Запуски спутников Starlink состоялись на следующий день после того, как SpaceX получила от FAA разрешение возобновить полеты Falcon 9. Тем не менее управление продолжает расследовать ситуацию с аварийной посадкой 28 августа.

Остатки первой ступени B1062 ракеты Falcon 9 / © John Kraus

От первой ступени B1062 после ее неудачного приземления осталось не так уж много. На фотографиях, сделанных Джоном Краусом, видны только обугленная часть ракетного двигателя и сломанные посадочные опоры.