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Во Флориде прошла генеральная репетиция запуска миссии Polaris Dawn

Специалисты космической компании SpaceX провели генеральную репетицию запуска первой частной миссии Polaris Dawn, в рамках которой астронавты впервые попытаются выйти в открытый космос.

Участники миссии Polaris Dawn во время генеральной репетиции запуска / © Polaris Dawn

Репетиция старта ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой экипажа Polaris Dawn прошла на мысе Канаверал во Флориде. В ее рамках инженеры провели статическое огневое испытание первой ступени Falcon 9, а участники экспедиции: миллиардер Джаред Айзекман, подполковник ВВС США Скотт «Кидд» Потит, инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон надели скафандры и заняли свои места в корабле Dragon.

Участники миссии Polaris Dawn во время генеральной репетиции запуска / © Polaris Dawn

Запуск миссии Polaris Dawn запланирован на 27 августа в 10:38 по московскому времени.

Участники миссии Polaris Dawn во время генеральной репетиции запуска / © Polaris Dawn