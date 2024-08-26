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Во Флориде прошла генеральная репетиция запуска миссии Polaris Dawn
Специалисты космической компании SpaceX провели генеральную репетицию запуска первой частной миссии Polaris Dawn, в рамках которой астронавты впервые попытаются выйти в открытый космос.
Репетиция старта ракеты-носителя Falcon 9 с капсулой экипажа Polaris Dawn прошла на мысе Канаверал во Флориде. В ее рамках инженеры провели статическое огневое испытание первой ступени Falcon 9, а участники экспедиции: миллиардер Джаред Айзекман, подполковник ВВС США Скотт «Кидд» Потит, инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон надели скафандры и заняли свои места в корабле Dragon.
Запуск миссии Polaris Dawn запланирован на 27 августа в 10:38 по московскому времени.
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Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».
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Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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