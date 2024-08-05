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Neuralink успешно вживила имплантат второму пациенту

Компания Neuralink, занимающаяся разработкой интерфейса мозг — компьютер (Brain-Computer Interface, BCI), успешно имплантировала свое устройство второму пациенту. Об этом Илон Маск сообщил в подкасте Лексу Фридману.

Имплантат Neuralink / © Neuralink

По словам Маска, сейчас в мозгу пациента работают 400 электродов. К сожалению, американский предприниматель не сообщил подробностей об операции. Однако Маск отметил, что в этом году Neuralink планирует прооперировать в общей сложности 10 пациентов.

© Lex Fridman

Компания Neuralink также достигла значительного прогресса в имплантации электродов в спинной мозг парализованных пациентов. Мозговой имплантат будет взаимодействовать с позвоночным имплантатом, вызывая сокращения мышц в ранее парализованных руках и ногах.