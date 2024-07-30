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Sikorsky разработает прототип нового вертолета среднего размера

Американскую самолето- и вертолетостроительную компанию Sikorsky, которая входит в военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, выбрали для разработки вертолета среднего размера нового поколения в рамках программы Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC). Он будет предназначен для Объединенных вооруженных сил НАТО.

Винтокрылые машины X2 / © Lockheed Martin

Речь идет о модели Х2 компании Sikorsky, в которую инвестировали более миллиарда долларов США и тестировали в течение 15 лет.

В рамках программы NGRC, стартовавшей в 2022 году, Североатлантический альянс стремится разработать многоцелевой винтокрылый аппарат среднего класса для замены средних многоцелевых вертолетов, эксплуатируемых сегодня.

НАТО надеется приступить к эксплуатации нового вертолета среднего размера в начале 2035 года.