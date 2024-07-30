Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Sikorsky разработает прототип нового вертолета среднего размера
Американскую самолето- и вертолетостроительную компанию Sikorsky, которая входит в военно-промышленную корпорацию Lockheed Martin, выбрали для разработки вертолета среднего размера нового поколения в рамках программы Next Generation Rotorcraft Capability (NGRC). Он будет предназначен для Объединенных вооруженных сил НАТО.
Речь идет о модели Х2 компании Sikorsky, в которую инвестировали более миллиарда долларов США и тестировали в течение 15 лет.
В рамках программы NGRC, стартовавшей в 2022 году, Североатлантический альянс стремится разработать многоцелевой винтокрылый аппарат среднего класса для замены средних многоцелевых вертолетов, эксплуатируемых сегодня.
НАТО надеется приступить к эксплуатации нового вертолета среднего размера в начале 2035 года.
Смерть всегда переживается тяжело, особенно если речь идет о родном человеке. Утрата вызывает не только психологическую травму, но отражается на физическом здоровье, повышая в будущем риск сердечно-сосудистых нарушений, деменции. Как это связано, не вполне ясно. Ученые из США подошли к вопросу, используя методы, разработанные в науке о старении.
Небольшие межзвездные космические зонды, которые инженеры собираются отправить к системе альфа Центавра в ближайшие десятилетия, планируют оборудовать световыми парусами. Эти паруса будут использовать давление солнечного света или влияние лазера на зеркальную поверхность, чтобы приводить в движение космический аппарат. Пока ученые не создали полноценный работающий прототип, поэтому проект по отправке космического флота стоит на паузе. Однако группа нидерландских исследователей заявила, что им удалось разработать крошечный световой парус, который, по словам инженеров, поможет людям достичь звезд намного раньше, чем предполагалось.
Мексиканские исследователи с помощью электроэнцефалографии пронаблюдали за мозговой активностью молодых женщин при чтении откровенных текстов. В качестве стимулов в эксперименте использовали фрагменты из популярной эротической трилогии «Пятьдесят оттенков» британской писательницы Эрики Леонард Джеймс.
В производстве авиадвигателей самая большая сложность — в изготовлении деталей газовых турбин. Особенно это касается дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины. Они соединены между собой с помощью елочных пазов — углублений в форме елочек. Сейчас они обрабатываются методом протягивания специальными блоками из быстрорежущих сталей, которые прорезают диски и формируют по окружности елочный профиль. Но в современных реалиях возникают трудности с зарубежными поставками заготовок для процесса протягивания. Это влечет за собой простои производства и серьезные финансовые затраты. Ученые Пермского Политеха предложили более эффективный способ прорезки елочных пазов в дисках газовых турбин. Он позволит почти в два раза сократить время и затраты на изготовление протяжек из дорогостоящих быстрорежущих сталей.
Существует несколько гипотез о том, как на самом деле древние египтяне строили свои пирамиды. Если о способах возведения монументальных сооружений и инструментах, которые использовали строители, более-менее известно, то о методах доставки блоков и их установки мнения разнятся. Команда французских архитекторов и египтологов изучила ландшафт вокруг самой древней из сохранившихся египетских пирамид — Джосера — и рассказала, как египтяне могли доставлять и поднимать камни для ее строительства.
Группа биологов смоделировала сокращение гигантских нелетающих птиц моа, истребленных людьми после заселения ими Новой Зеландии. Оказалось, что определенные экологические ниши служили убежищем для этих птиц, где они какое-то время «скрывались» от людей. Подобная реконструкция может подсказать пути сохранения еще существующих видов от антропогенного воздействия.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Когда не станет нефти
Дети-маугли
Компьютерная эволюция
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии