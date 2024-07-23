  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
20 минут назад
Рейтинг: +190
Посты: 392

ESA анонсировало собственную лунную миссию

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о начале работ над программой «Аргонавт» (Argonaut). Пять исследовательских аппаратов должны совершить посадку на поверхности Луны в течение следующего десятилетия.

Сообщество
# «Аргонавт»
# ESA
# космос
# Луна
Концепт посадочного модуля «Аргонавт» на Луне / © ESA
Концепт посадочного модуля «Аргонавт» на Луне / © ESA

Первый посадочный модуль «Аргонавт» отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году на борту новой европейской ракеты Ariane 6, которая в начале июля 2024-го впервые полетела в космос.

Специалисты ESA планируют, что автоматизированные модули «Аргонавт» будут доставлять в любую точку Луны грузы и научное оборудование массой до 2100 килограммов.

Схема роботизированного лунного модуля «Аргонавт», первый запуск которого запланирован на 2031 год / © ESA
Схема роботизированного лунного модуля «Аргонавт», первый запуск которого запланирован на 2031 год / © ESA

Согласно схеме, которую показало ESA, лунный посадочный модуль будет состоять из трех компонентов: основной части, отвечающей за посадку, а также полезной нагрузки (частью которой может стать луноход или научное оборудование) и грузовой платформы.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Семейные реформы в СССР
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
600
Слух
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Детские журналы — атавизм или способ пробудить у ребенка интерес к чтению?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Как подружиться с собакой?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Древний Египет. О счастье
«Новый Акрополь»
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Русская литература XVIII века: от классицизма до сентиментализма
ВДНХ
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Экзамен с ChatGPT: как пользоваться нейросетью с умом?
Университет ИТМО
Онлайн
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Как нейротехнологии меняют медицину
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
25 Июл
Бесплатно
Зоопарк Нагойи
Московский зоопарк
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 18:26
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
Вчера, 16:20
Татьяна

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.

Медицина
# алкоголь
# мерцательная аритмия
# сердце
# США
2 часа назад
Алиса Гаджиева

Археологи нашли древнейший список покупок

Во время раскопок на юге Турции археологи обнаружили глиняную табличку с хорошо читаемой аккадской клинописью. Когда ее расшифровали, оказалось, что это важные хозяйственные записи, сделанные 3500 лет назад.

История
# археология
# Бронзовый век
# древняя история
# клинописные таблички
# Митанни
# покупки
# Хеттская империя
Вчера, 18:26
Татьяна

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.

Биология
# геология
# кислород
# Тихий океан
# экология
17 июля
Игорь Байдов

Создан генератор, который вырабатывает электроэнергию за счет падения капель дождя

Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.

Технологии
# генератор
# дождь
# переменный ток
# электричество
Вчера, 16:20
Татьяна

Биологи рассказали, как алкоголь повреждает сердце

Врачи давно знают, что во время каникул и праздников растет число пациентов с нарушениями работы сердца. Причина — в неумеренном пьянстве. Две группы ученых показали, как спиртное вызывает мерцательную аритмию, а также предупредили о рисках для женщин, принимающих гормональную заместительную терапию.

Медицина
# алкоголь
# мерцательная аритмия
# сердце
# США
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Бактерии передали «воспоминания» через поколения

    1 час назад

  2. Археологи нашли древнейший список покупок

    2 часа назад

  3. В Перми придумали как изготовить нефтяные насосы без дефектов

    2 часа назад

  4. Представители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептиками

    2 часа назад
Выбор редакции

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

20 июля

Последние комментарии

Александр Березин
31 минута назад
Виктор, "по стилистическим и смысловым ошибкам было очень похоже" -- точнее будет так: по тем стилистическим и смысловым ошибкам которые _кажутся

Древнейшие колонизаторы Австралии экспортировали кенгуру уже 40 тысяч лет назадДревнейшие колонизаторы Австралии экспортировали кенгуру уже 40 тысяч лет назад

Александр Березин
34 минуты назад
Ромыч, Глушко удалось получить деньги только на тот из своих проектов (один), который хотели военные (советский аналог тупикового американского

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Татьяна Кальницкая
1 час назад
Эпилепсия чаще, аутизма - больше, цирроз страшнее... А ещё они болеют гриппом в 100500 раз больше, особенно если их всех собрать в одном закрытом

Представители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептикамиПредставители секс-меньшинств вдвое чаще бывают эпилептиками

Ромыч Дремыч
2 часа назад
Интересно, почему Королев боялся не получить финансирование и занижал стоимость своей более дешевой ракеты, в то время, как Глушко удалось

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Березин
2 часа назад
Иван, "Александр, лучше иметь дорогую, неэффективную, но летающую ракету чем иметь дешевую и передовую, но совершенно не рабочую." Н-1 в 74-м не была

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Дмитрий Белов
2 часа назад
А зачем, если с самолета уже 100500 лет делается всё то же самое

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Иван Колупаев
3 часа назад
Александр, лучше иметь дорогую, неэффективную, но летающую ракету чем иметь дешевую и передовую, но совершенно не рабочую. И да экономия например

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Виктор Ларионов
4 часа назад
> Затем измеряли баланс — разницу между потребленным и поступающим кислородом — и обнаружили избыток [чего?]. > Для реакции выделения

Геологи обнаружили «темный кислород» на океанском днеГеологи обнаружили «темный кислород» на океанском дне

Дмитрий Черваков
4 часа назад
Vlad, неудачная выборка. В данном случае, процент людей с iq выше 100 на долю населения, был бы более репрезентативен. Плюс iq - это тест на решение задач,

Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?

Александр Березин
4 часа назад
Руслан, "- Почему Луна называется "Селен" " Так она так и не называется. В тексте она называется либо Луной, либо Селеной -- но нигде не "Селен". "Чё

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Александр Березин
4 часа назад
Фима, я взял данные официальных архивных документов, признанных и опубликованных Россией. Никаких других валидных архивных документов по этой

Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?Виноват ли СССР в развязывании Второй мировой?

Шивцов Константин
5 часов назад
Интересно сколько живёт этот спутник

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Тимур Норматов
6 часов назад
Pendus, нет. Максимальное разрешение в монохроме всего 82 см

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Тимур Норматов
6 часов назад
Разрешение в монохроме всё равно хуже в два раза, чем у GeoEye-1

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

женя Воробьев
6 часов назад
На материнскую плату похоже

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

pavel malinovskiy
7 часов назад
Pendus, входящие в систему А135 - орбитальные перехватчки, расположены на.земле, и учитывая давно истекшие гарантийные сроки не факт , что могут

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
7 часов назад
Сергей, не понимаю как бы население шарика жило без ваших умнейших изречений, наверное скатилось до пищерного состояния🤣 Отнесись проще к людям

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Твоя Боль
7 часов назад
Stanislaw, почему мы глупыши(вы отнесли себя к наивысшей касте) должи читать ваши шидеры, короны не давят??

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Руслан Ахметов
7 часов назад
1 - Почему Луна называется "Селен" ? Чё статью писал американец? 1 - Почему автор умолчал про Челомея и сына Хрущева, который работал у него? Именно он

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Pendus Igor
8 часов назад
Н., из чего собрали эти спутники, из дерьма и палок? Последний репортаж о строительстве спутников в россии ошеломил, не грандиозностью а абсолютной

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно