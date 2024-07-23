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ESA анонсировало собственную лунную миссию
Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о начале работ над программой «Аргонавт» (Argonaut). Пять исследовательских аппаратов должны совершить посадку на поверхности Луны в течение следующего десятилетия.
Первый посадочный модуль «Аргонавт» отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году на борту новой европейской ракеты Ariane 6, которая в начале июля 2024-го впервые полетела в космос.
Специалисты ESA планируют, что автоматизированные модули «Аргонавт» будут доставлять в любую точку Луны грузы и научное оборудование массой до 2100 килограммов.
Согласно схеме, которую показало ESA, лунный посадочный модуль будет состоять из трех компонентов: основной части, отвечающей за посадку, а также полезной нагрузки (частью которой может стать луноход или научное оборудование) и грузовой платформы.
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