Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

ESA анонсировало собственную лунную миссию

Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о начале работ над программой «Аргонавт» (Argonaut). Пять исследовательских аппаратов должны совершить посадку на поверхности Луны в течение следующего десятилетия.

Концепт посадочного модуля «Аргонавт» на Луне / © ESA

Первый посадочный модуль «Аргонавт» отправится к естественному спутнику Земли в 2031 году на борту новой европейской ракеты Ariane 6, которая в начале июля 2024-го впервые полетела в космос.

Специалисты ESA планируют, что автоматизированные модули «Аргонавт» будут доставлять в любую точку Луны грузы и научное оборудование массой до 2100 килограммов.

Схема роботизированного лунного модуля «Аргонавт», первый запуск которого запланирован на 2031 год / © ESA

Согласно схеме, которую показало ESA, лунный посадочный модуль будет состоять из трех компонентов: основной части, отвечающей за посадку, а также полезной нагрузки (частью которой может стать луноход или научное оборудование) и грузовой платформы.