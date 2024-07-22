  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
5 минут назад
Рейтинг: +600
Посты: 1550

Спутниковые снимки показали результаты ударов Израиля по Йемену

Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки йеменского порта Ходейда на Красном море, сделанные до и после атаки израильской авиации.

Сообщество
# Израиль
# Йемен
# спутники
# фотографии
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar

Напомним, что Армия обороны Израиля в прошлые выходные нанесла авиаудары по нефтехранилищам йеменского порта Ходейда, находящегося под контролем движения хуситов, на следующий день после того, как запущенный группировкой дрон атаковал Тель-Авив.

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar

Как можно видеть на спутниковых снимках высокого разрешения, сделанных Maxar, большая часть зоны хранения топлива полностью разрушена.

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar
Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
22 Июл
Бесплатно
От гесперорниса до пингвина
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
22 Июл
Бесплатно
Русские писатели и журналистика
ВДНХ
Москва
Лекция
22 Июл
500
Что еще нам может сказать Заратустра Фридриха Ницше?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Семейные реформы в СССР
Библиотека На Стремянной
Санкт-Петербург
Лекция
23 Июл
600
Слух
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
23 Июл
Бесплатно
Детские журналы — атавизм или способ пробудить у ребенка интерес к чтению?
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Как подружиться с собакой?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Древний Египет. О счастье
«Новый Акрополь»
Москва
Лекция
24 Июл
Бесплатно
Русская литература XVIII века: от классицизма до сентиментализма
ВДНХ
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 16:02
Александр Березин

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?

С точки зрения науки
# NASA
# история
# космос
# Сергей Королев
# СССР
# США
Выбор редакции
Вчера, 15:14
Редакция Naked Science

Ученые предложили новые таблетки от «клеточного голода»

Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.

Медицина
# диабет
# здоровье
# медицина
19 июля
ПНИПУ

Можно разрезать ножом и съесть: пермские ученые рассказали о необычных свойствах металлов

День металлурга в 2024 году россияне отмечают 21 июля. Ученые Пермского Политеха рассказали, какой металл самый распространенный, какой — не утонет в воде, где можно встретить титан, можно ли потрогать обедненный уран, что опаснее — вдохнуть или проглотить ртуть, есть ли ее безопасный аналог и какой элемент не существует в чистом виде.

ПНИПУ
# галлий
# литий
# металлы
# ртуть
# титан
# уран
Позавчера, 16:02
Александр Березин

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?

С точки зрения науки
# NASA
# история
# космос
# Сергей Королев
# СССР
# США
Выбор редакции
17 июля
Игорь Байдов

Создан генератор, который вырабатывает электроэнергию за счет падения капель дождя

Команда китайских инженеров разработала модель магнитоэлектрического генератора, способного эффективно преобразовывать энергию падающих капель в электричество. Устройство может быть полезно для районов с повышенной сезонной влажностью. Разработка ученых в теории выглядит перспективно, но вызывает некоторые вопросы. В частности, пока не ясно, можно ли найти ей практическое применение.

Технологии
# генератор
# дождь
# переменный ток
# электричество
Вчера, 15:14
Редакция Naked Science

Ученые предложили новые таблетки от «клеточного голода»

Ожирение за последние 50 лет стало встречаться втрое чаще и заняло устрашающую пятую позицию в причинах смерти. Не отстает от него и диабет второго типа. Исследователи из Мичиганского университета предложили новый метод пятикратного увеличения эффективности в снижении аппетита и потере веса.

Медицина
# диабет
# здоровье
# медицина
25 июня
Игорь Байдов

Эксперимент показал, что под поверхностью Меркурия может скрываться несметное количество алмазов

Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.

Астрономия
# BepiColombo
# Messenger
# алмазы
# Меркурий
# сера
# химические вещества
1 июля
Александр Березин

Ботаники нашли живого кандидата на терраформирование Марса

Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.

Биология
# космос
# Марс
# терраформирование Марса
12 июля
Александр Березин

У SpaceX закончилась самая длинная в истории человечества серия безаварийных пусков

Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.

Космонавтика
# Falcon 9
# SpaceX
# Starlink
# космонавтика
# космос
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Ученые предложили новые таблетки от «клеточного голода»

    Вчера, 15:14

  2. Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

    Позавчера, 16:02

  3. Новый гидрогель позволит хранить лекарства вне холодильника на протяжении нескольких недель

    Позавчера, 11:35

  4. «Выключение» белка иммунной системы продлило жизнь мышам

    Позавчера, 10:01
Выбор редакции

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Позавчера, 16:02

Последние комментарии

pavel malinovskiy
24 минуты назад
С гвоздями два момента. Вообще кто-то представляет себе сколько ящиков гвоздей нужно чтобы засыпать всю землю. Ну я к тому , что для того чтобы

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Павел Колесов
38 минут назад
Vitalijs, и когда это русских такое останавливало. Ни себе, ни людям - это словно наш девиз какой то.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Vitalijs Markevics
52 минуты назад
Андрей, это конечно хорошо, но как говоришь, палка о двух концах. Выйдет так,что загадим пространство вокруг Земли и забудем вообще про все

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Андрей Сусакин
1 час назад
Закинут на орбиту контейнер с гвоздями. Которые в космосе рассыпят по трассам, где больше всего спутников летает. И тогда все поймут, что палка

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Иоанн Морозов
2 часа назад
Це и е военная отбраковка. Неужели их создавали, чтобы фотографировать леса и озера? Что-то слишком дорогие фоточки.

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

D҉eX
3 часа назад
Гена, огромная возможность, поэтому у наших в перспективе спутники, которые будут сбивать другие спутники

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Гена Пастухов
7 часов назад
А какие возможности у военных/шпионов?

Maxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколенияMaxar показала первые снимки Земли, сделанные спутниками нового поколения

Александр Березин
10 часов назад
Лана, Билл не может. Не он отдал НАСА приказ о возврате на Луну -- это сделал Трамп. И не он обеспечит НАСА средством возврата -- Старшипом. Он просто

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Дмитрий Kuрueнко
10 часов назад
V., например, переписка Королева с высшим руководством сейчас в открытом доступе. Стоит почитать что бы понять что ваши фантазии это всего лишь

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Vlad Ok
10 часов назад
Дракон, кем считается? ) ТОП-10 стран с самым высоким уровнем IQ населения: Япония - 106,48 Тайвань - 106,47 Сингапур - 105,89 Гонконг (Китай) - 105,37 Китай - 104,10

Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?

Vlad Ok
10 часов назад
Алексей, В школе что по физике было? Два с минусом? )

Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?Почему американский двигатель для лунной гонки F-1, который был самым крутым в свою эпоху, забросили после полетов на Луну, а намного более слабый советский «лунный двигатель» до сих пор выводит наши ракеты в космос?

Александр Панов
10 часов назад
Нет достаточного количества данных чтобы сказать о размерах мозга.

Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?Последнее время ученые продвигают мысль о том, что человеческий мозг за последние примерно 20 тысяч лет стал меньше, и вследствие этого мы стали глупее. Но мой телефон куда совершеннее, чем устройство, что использовалось для отправки в космос первого человека. То, что ранее занимало пару комнат — сейчас у меня в ладони. Что, если мозг, даже если и становится меньше, то просто проходит эволюционную оптимизацию без ущерба для его качества?

Лана Пренципал
11 часов назад
Билл, при всех своих причудах, все же может вернуть америку на луну. А что сделал рогозин?

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

1 2
12 часов назад
Титан более планета чем Венера или Меркурий. На первой нет жидкости, на втором атмосферы. И даже Марс менее планетный чем Титан, на Марсе фактически

Астрономы предложили новый способ классификации планет. Правда, Плутон это не спасетАстрономы предложили новый способ классификации планет. Правда, Плутон это не спасет

1 2
13 часов назад
Отличный ответ!

Почему до сих пор для вывода грузов на орбиту не используется первая ступень самолетного типа? Почему до сих пор для вывода грузов на орбиту не используется первая ступень самолетного типа? 

Александр Березин
13 часов назад
Лана, я так не думаю. Видимо, потому что лучше знаком с ситуацией в западном космосе. Билл Нельсон, например, ничем не лучше Рогозина (и я даже не про

Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?Почему на самом деле СССР проиграл лунную гонку?

Дракон Ниндзя
13 часов назад
Ха-ха-ха! Симс ведь есть? И почему это ПК с симуляции Земли и нашей Вселенной должен быть большим??? Вспомним эволюцию ПК! Раньше в 60-р годы что-ли

Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»Мир «Матрицы» возможен — но не в «цифре»

Александр Штумпф
14 часов назад
Природа гравитации очень проста. Подробнее смотри здесь. https://www.youtube.com/watch?v=QTzcIf0leik&t=2s Проверить правильность теории может любой школьник!

Гравитация – это сила? Если да, то как она передается?Гравитация – это сила? Если да, то как она передается?

Дракон Ниндзя
14 часов назад
Не рекомендуется есть на ходу! Человек произошёл от животных. А значит смотрим на животных и делаем выводы! Есть надо очень быстро, чтобы не

В каком положении для человека естественнее употреблять пищу?В каком положении для человека естественнее употреблять пищу?

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно