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Спутниковые снимки показали результаты ударов Израиля по Йемену
Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки йеменского порта Ходейда на Красном море, сделанные до и после атаки израильской авиации.
Напомним, что Армия обороны Израиля в прошлые выходные нанесла авиаудары по нефтехранилищам йеменского порта Ходейда, находящегося под контролем движения хуситов, на следующий день после того, как запущенный группировкой дрон атаковал Тель-Авив.
Как можно видеть на спутниковых снимках высокого разрешения, сделанных Maxar, большая часть зоны хранения топлива полностью разрушена.
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Ровно 55 лет назад США высадили людей на Луне. Почему они, а не мы? Это объясняли и неспособностью создать достаточно мощные двигатели для советской лунной ракеты, и ошибками в проектировании ракеты, и нехваткой финансирования. Все эти версии объединяет одно: они резко противоречат документам. Из них складывается совершенно иная картина проигрыша. Так что же на самом деле погубило советскую лунную программу? И отчего последствия этого удара до сих пор так больно бьют по «Роскосмосу»?
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