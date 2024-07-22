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Спутниковые снимки показали результаты ударов Израиля по Йемену

Американская компания Maxar опубликовала спутниковые снимки йеменского порта Ходейда на Красном море, сделанные до и после атаки израильской авиации.

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar

Напомним, что Армия обороны Израиля в прошлые выходные нанесла авиаудары по нефтехранилищам йеменского порта Ходейда, находящегося под контролем движения хуситов, на следующий день после того, как запущенный группировкой дрон атаковал Тель-Авив.

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда до атаки авиации Израиля / © Maxar

Как можно видеть на спутниковых снимках высокого разрешения, сделанных Maxar, большая часть зоны хранения топлива полностью разрушена.

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar

Нефтехранилища йеменского порта Ходейда после атаки авиации Израиля / © Maxar