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«Джеймс Уэбб» запечатлел космическое кольцо с бриллиантами
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали снимок гравитационного линзирования квазара RX J1131-1231, которое сделала космическая обсерватория «Джеймс Уэбб». Изображение квазара напоминает драгоценное кольцо с бриллиантами.
Квазар RX J1131-1231 расположен на расстоянии примерно шести миллиардов световых лет от Земли, в созвездии Чаша.
Гравитационное линзирование, предсказанное еще Альбертом Эйнштейном, предлагает редкую возможность изучать регионы, близкие к черной дыре в отдаленных квазарах, действуя как линза телескопа и увеличивая свет от этих источников.
Вся материя во Вселенной искривляет пространство вокруг себя, причем большие массы создают более сильный эффект. Вокруг очень массивных объектов, таких как галактики, свет, который проходит близко, следует этому искривленному пространству, кажущемуся отклоняющимся от своего первоначального пути на ясно видимую величину. Одним из вытекающих эффектов гравитационного линзирования становится то, что оно может увеличивать далекие астрономические объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими для изучения.
Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
Ученые из Великобритании предложили психофизиологическую модель, объясняющую, как именно физические упражнения облегчают симптомы депрессии. Особенно она применима к аэробной нагрузке, например ходьбе, подъему по лестнице, бегу.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Анализ видеозаписей передвижений бегемотов показал, что эти массивные животные в основном перемещаются рысью, а переходя на бег, на какой-то момент могут оказываться полностью в воздухе.
«Мыши — не люди», — любят повторять биологи, подчеркивая трудность переноса результатов экспериментов с грызунов на человека. В какой-то степени проблему преодолели авторы нового исследования, создавшие модифицированную линию мышей TruHuX (или «по-настоящему очеловеченные»). Эти животные имеют полноценную иммунную систему человека и такой же кишечный микробиом.
Среди неискушенной публики майя прославились благодаря концу света, который они якобы предсказали в 2012 году. Никакого апокалипсиса, конечно, не случилось. Зато все узнали о календаре и уникальной письменности этой цивилизации. Что на самом деле произошло 23 декабря 2012 года, зачем правители майя протыкали свои гениталии, похожи ли их пирамиды на египетские и почему у них не было колеса — об этом Naked Science рассказал специалист по древним майя, младший научный сотрудник отдела Америки ИЭА РАН и Мезоамериканского центра имени Ю. В. Кнорозова (РГГУ) Сергей Вепрецкий.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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