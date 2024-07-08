Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

«Джеймс Уэбб» запечатлел космическое кольцо с бриллиантами

Квазар RX J1131-1231 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Nierenberg

Квазар RX J1131-1231 расположен на расстоянии примерно шести миллиардов световых лет от Земли, в созвездии Чаша.

Гравитационное линзирование, предсказанное еще Альбертом Эйнштейном, предлагает редкую возможность изучать регионы, близкие к черной дыре в отдаленных квазарах, действуя как линза телескопа и увеличивая свет от этих источников.

Вся материя во Вселенной искривляет пространство вокруг себя, причем большие массы создают более сильный эффект. Вокруг очень массивных объектов, таких как галактики, свет, который проходит близко, следует этому искривленному пространству, кажущемуся отклоняющимся от своего первоначального пути на ясно видимую величину. Одним из вытекающих эффектов гравитационного линзирования становится то, что оно может увеличивать далекие астрономические объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими для изучения.