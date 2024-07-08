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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
11 минут назад
Рейтинг: +585
Посты: 1263

«Джеймс Уэбб» запечатлел космическое кольцо с бриллиантами

Специалисты Европейского космического агентства (ESA) опубликовали снимок гравитационного линзирования квазара RX J1131-1231, которое сделала космическая обсерватория «Джеймс Уэбб». Изображение квазара напоминает драгоценное кольцо с бриллиантами.

Сообщество
# Джеймс Уэбб
# квазары
# космос
Квазар RX J1131-1231 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Nierenberg
Квазар RX J1131-1231 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Nierenberg

Квазар RX J1131-1231 расположен на расстоянии примерно шести миллиардов световых лет от Земли, в созвездии Чаша.

Гравитационное линзирование, предсказанное еще Альбертом Эйнштейном, предлагает редкую возможность изучать регионы, близкие к черной дыре в отдаленных квазарах, действуя как линза телескопа и увеличивая свет от этих источников.

Вся материя во Вселенной искривляет пространство вокруг себя, причем большие массы создают более сильный эффект. Вокруг очень массивных объектов, таких как галактики, свет, который проходит близко, следует этому искривленному пространству, кажущемуся отклоняющимся от своего первоначального пути на ясно видимую величину. Одним из вытекающих эффектов гравитационного линзирования становится то, что оно может увеличивать далекие астрономические объекты, которые в противном случае были бы слишком тусклыми или далекими для изучения. 

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2 часа назад
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Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?

Zehnfinger system
3 часа назад
Да, это так, но моя критика шире... Когда я жил в СС(ну в детстве) - столько разговоров было о грузовике перестройка - а сейчас его даже в России не

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Степан Жук
3 часа назад
Александр, давайте попробуем ещё раз: "Поэтому любой крупный город рано или поздно с этим сталкивался - невозможно его обеспечить едой, особенно в

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Степан Жук
3 часа назад
Иван, катить современную тачку на современных колёсах по современным дорогам - это несколько другое, чем катить деревянную тачку по траве или

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Zehnfinger, речь о КПД и экономии на электричестве в статье. И если бы это было принципиальным моментом, то не сокращали бы в Москве трамвайные маршруты.

Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Максим, сказано же, тапиров нужно запрягать))

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Дмитрий Kuрueнко
4 часа назад
Иван, кстати, самому Сергею Вепрецкому отсутствие дорог не мешает использовать тачку

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Максим Киселев
4 часа назад
Иван, Ареал обитания лам и альпак совсем не совпадает с территорией, где проживали майя.

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Иван Колупаев
5 часов назад
Степан, человек при желании сам может катить тачку с грузом и это намного легче чем волокуша, но также в Южной Америке водятся ламы которые хоть и

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Zehnfinger system
5 часов назад
Дмитрий, в Вашей критике речь только об эл-ве - не целесообразно! https://www.youtube.com/watch?v=zUzBkZR2dSw

Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?

Александр Березин
5 часов назад
Степан, вы не пробовали сравнивать население Теночтитлана перед Кортесом с населением любого западноевропейского города той эпохи? Если это

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Степан Жук
6 часов назад
О, супер! Вот до чего приятно читать учёного, а не некоего блогера или журнализда. Сразу и чётко - не использовали колеса, потому как кого впрягать

Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»Сергей Вепрецкий: «Майя приносили в жертву жирненький кусочек для богов — знатных пленников»

Дмитрий Kuрueнко
7 часов назад
Единственный монорельс в Москве не окупается. Если эксплуатационные расходы будут даже на немного выше чем у Ж/Д транспорта, то какое значение

Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?

Дмитрий Kuрueнко
7 часов назад
"что в пересчете на энергопотребление для пятитонного юнимобиля, движущегося на скорости 100 км/ч, эквивалентно 1,4 кВт против 2,5 кВт у железной

Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?Как добиться от стального колеса КПД 99,7 процента и высокой плавности хода?

Zehnfinger system
7 часов назад
Как они собираются на одной орбите летать? Ведь для этих станций выбрана орбита 400 км - или они по кругу распределятся или могут разные орбиты

Индийская орбитальная станция будет больше, чем планировалосьИндийская орбитальная станция будет больше, чем планировалось

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