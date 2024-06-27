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«Мир Дикого Запада» ближе к реальности: инженеры создали робота с лицом из «живых» клеток человеческой кожи

Специалисты из Токийского университета (Япония) разработали технологию, которая позволяет покрыть и прикрепить к лицевой пластине робота «живые» клетки человеческой кожи. Это удалось сделать благодаря клеткам, выращенным на коллагеновом каркасе и помещенным на смоляную основу. Такая кожа обладает естественной эластичностью, не разрывается и не отслаивается.

Робот с лицом из «живых» клеток человеческой кожи / © 2024 Takeuchi et al. CC-BY-ND

Новая технология может привести к появлению роботов, которые будет выглядеть намного естественнее и больше походить на человека.

Похоже, воплощение сценариев, подобных научно-фантастическому сериалу «Мир Дикого Запада» с его андроидами, почти неотличимыми от людей, не за горами.

© New Scientist

Статья с исследованием опубликована в журнале Cell Reports Physical Science.