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«Армия» кабанов может атаковать США и нанести ущерб экономике на миллиарды долларов

В конце 1980-х годов евразийского кабана (Sus scrofa) завезли в Канаду для разведения и охоты. Но, как это обычно бывает, когда спрос на мясо кабана упал, местные фермеры просто выпустили вепрей в дикую природу. Животные стали активно размножаться, и теперь их популяция составляет примерно 6,9 миллиона особей.

Евразийский кабан (Sus scrofa) / © Depositphotos

Новое исследование, проведенное учеными из Университета Саскачевана (Канада), показало, что всего за несколько лет дикие свиньи распространились по огромной территории, от Британской Колумбии до Онтарио и Квебека. Теперь они могут проникнуть на север США, где, вероятно, нанесут ущерб сельскому хозяйству ряда штатов на миллиарды долларов.

Дело в том, что кабаны невероятно мобильны и с легкостью осваивают новые территории. Мигрируя, эти животные буквально сметают все на своем пути — от мелких млекопитающих до уток и гусей.

При этом дикие свиньи выступают переносчиками вирусных и бактериальных заболеваний, а также паразитов, которые могут передаваться домашнему скоту, диким животным и людям.