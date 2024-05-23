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Стартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человека

Американский стартап BrainBridge, работающий в области нейробиологии и биомедицины, представил концепт устройства, которое позволит пересадить голову человека на тело донора.

Концепт первой в мире системы трансплантации головы человека / © BrainBridge

BrainBridge заявляет, что устройство даст новую надежду пациентам, страдающим от таких заболеваний, таких как неизлечимый рак, паралич и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

© BrainBridge

Стартап уверено сообщает, что система трансплантации головы человека может быть создана уже в течение ближайших восьми лет.