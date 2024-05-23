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Стартап BrainBridge представил концепт первой в мире системы трансплантации головы человека
Американский стартап BrainBridge, работающий в области нейробиологии и биомедицины, представил концепт устройства, которое позволит пересадить голову человека на тело донора.
BrainBridge заявляет, что устройство даст новую надежду пациентам, страдающим от таких заболеваний, таких как неизлечимый рак, паралич и нейродегенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.
Стартап уверено сообщает, что система трансплантации головы человека может быть создана уже в течение ближайших восьми лет.
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Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.
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