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Олег Гончар
Олег Гончар
20 минут назад
Рейтинг: +569
Посты: 1463

Российские ученые нашли первого цератозавра в отложениях мелового периода Азии

Российские исследователи из Зоологического института РАН, Санкт-Петербургского госуниверситета и Кузбасского государственного краеведческого музея описали новый вид и род цератозавров, который назвали киякурсором (Kiyacursor longipes, или «бегун с реки Кия»). Статья об этом вышла в британском журнале The Royal Society Publishing.

Сообщество
# Динозавры
# Палеонтология
# Россия
Реконструкция вида Kiyacursor longipes / © пресс-служба СПбГУ
Реконструкция вида Kiyacursor longipes / © пресс-служба СПбГУ

Новый динозавр описали на основании фрагмента скелета, включающего шейные позвонки, плечевую кость и элемент пояса передней конечности, а также кости задней конечности в анатомическом сочленении. Кости были найдены летом 2023 года на берегу реки Кия, в местонахождении Шестаково-1.

Киякурсор стал первым цератозавром, которого обнаружили в отложениях нижнего мелового периода (145-105 миллионов лет назад) в Азии. Ранее считалось, что эти динозавры вымерли там на 40 миллионов лет раньше.

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