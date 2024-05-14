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Инфографика: страны с самым высоким уровнем младенческой смертности

Авторы портала Visualcapitalist на основе данных ЦРУ за 2023 год создали инфографику стран с самым высоким коэффициентом младенческой смертности (КМС).

Страны с самым высоким уровнем младенческой смертности / © Voronoi / Visualcapitalist

Коэффициент младенческой смертности оценивают как число случаев смерти детей в возрасте до одного года на 1000 родившихся живыми. Обычно этот показатель считают барометром здоровья населения в целом и уровнем развитости системы здравоохранения.

По оценке Центрального разведывательного управления США, сегодня в Афганистане наблюдается самый высокий уровень детской смертности в мире: 103 летальных исхода на 1000 рожденных детей. Десятилетия афганского конфликта поставили выживание страны на грань, а продолжительная засуха, начавшаяся с 2021 года, привела к еще большей нехватке продовольствия.

Остальные 14 стран в списке — государства Африки, расположенные к югу от Сахары. В большинстве из них бушует голод.