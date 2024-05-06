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Физики планируют создать компактный ускоритель частиц для лечения рака
Директор армянского института синхротронных исследований Candle, кандидат физико-математических наук Баграт Григорян рассказал журналистам, что сотрудники его учреждения совместно с рядом европейских научных центров разрабатывают новый тип автономного ускорителя частиц для протонной терапии по лечению рака.
Устройство хотят сделать очень компактным, размером с письменный стол, его сможет приобрести любая клиника.
Разработчики планируют разгонять протоны до тех же скоростей, что и в обычных ускорителях, но на малых расстояниях. Для этого намерены применить оптоэлектронные кристаллы, способные генерировать высокое (в миллионы вольт) напряжение электрического поля, за счет чего ускоритель станет намного меньше.
Если все получится, ускоритель может стать широкодоступным устройством для лечения рака.
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Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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