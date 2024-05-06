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Физики планируют создать компактный ускоритель частиц для лечения рака

Директор армянского института синхротронных исследований Candle, кандидат физико-математических наук Баграт Григорян рассказал журналистам, что сотрудники его учреждения совместно с рядом европейских научных центров разрабатывают новый тип автономного ускорителя частиц для протонной терапии по лечению рака.

Современный протонный ускоритель для борьбы с раком / © Центр протонной терапии

Устройство хотят сделать очень компактным, размером с письменный стол, его сможет приобрести любая клиника.

Разработчики планируют разгонять протоны до тех же скоростей, что и в обычных ускорителях, но на малых расстояниях. Для этого намерены применить оптоэлектронные кристаллы, способные генерировать высокое (в миллионы вольт) напряжение электрического поля, за счет чего ускоритель станет намного меньше.

Если все получится, ускоритель может стать широкодоступным устройством для лечения рака.