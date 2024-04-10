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Александр Речкин
Александр Речкин
31 минута назад
Рейтинг: +435
Посты: 1148

Жители США заметили странный летающий объект во время полного солнечного затмения

После полного солнечного затмения, которое состоялось 8 апреля 2024 года, американские социальные сети наводнили бесчисленные видеоролики и фотографии этого астрономического события. Но среди опубликованных материалов одно видео выделялось: на нем жители США заметили неопознанный летающий объект.

Сообщество
# авиация
# НЛО
# США
Странный летающий объект во время полного солнечного затмения / © Matt Wallace
Странный летающий объект во время полного солнечного затмения / © Matt Wallace

На кадрах, опубликованных в соцсети Х, видно, как странный объект быстро исчезает в облаках. Видео сделано в городе Арлингтон, штат Техас.

Неожиданное зрелище озадачило интернет-пользователей и породило множество гипотез. Одни заявили, что это внеземной космический корабль, другие предположили, что это всего лишь тень самолета, летевшего над облаками во время затмения.

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# рабочий график
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Рафик Касымов
4 часа назад
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