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Google собирается взимать деньги с пользователей

Компания Google рассматривает возможность взимания платы за использование своей поисковой системы на базе искусственного интеллекта (ИИ). Этот шаг станет первым случаем, когда технологическая компания потребует деньги за использование своего основного продукта.

Логотипы поисковой системы Google и продукта Gemini / © Google

Как пишет издание Daily mail, новость о платном ИИ-поиске появилась вскоре после того, как Google обновила свой продукт Gemini. По данным инсайдеров, Google рассматривает множество вариантов использования ИИ. Например, включение функций поиска на базе искусственного интеллекта в премиальные службы подписки, которые предоставляют доступ к новому помощнику Gemini AI в Gmail и Docs.

При этом обычная поисковая система Google останется бесплатной, а реклама продолжит появляться рядом с результатами поиска даже для подписчиков премиальных услуг.