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Китайский пилотируемый дирижабль AS700 совершил первый перегоночный полет
Гражданский пилотируемый дирижабль AS700 китайского производства успешно совершил первый перегоночный рейс в провинции Хубэй (центральная часть КНР).
Во время первого полета дирижабль AS700 продемонстрировал возможность совершать вертикальный взлет и посадку на узких участках. Предполагается, что его будут использовать в сфере экскурсионного туризма и для аварийно-спасательных работ.
AS700 способен перевозить на борту до 10 человек, включая пилота. Максимальная взлетная масса составляет чуть более четырех тонн, а максимальная дальность полета — 700 километров. Помимо этого, новый дирижабль более маневренный и гибкий, чем другие типы таких аэростатов.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Современный человек живет среди многих тысяч химических веществ, которые созданы цивилизацией и не встречаются в природе. Их влияние на здоровье чаще всего плохо изучено. Авторы новой статьи использовали новую платформу высокоэффективного скрининга и оценили эффект 1823 химикатов на олигодендроциты — клетки, обеспечивающие работу нейронов мозга. Среди них широко используемые в быту четвертичные производные аммония (компоненты косметики и дезинфектанты) и некоторые фосфорорганические вещества (негорючие добавки) оказали на олигодендроциты токсическое действие или нарушали их развитие.
Дискуссиям о вредности тефлоновой посуды уже треть века, но только недавно стали окончательно ясны и масштабы проблемы, и то, почему ее вряд ли получится решить. Пора сторониться тефлоновой посуды или смысла уже нет, ведь она в прямом смысле достанет человека даже на необитаемом острове?
Американская компания JetZero, которая обещает произвести фурор в гражданской авиации, получила сертификат летной годности на испытания уменьшенной копии разрабатываемого ею сверхэффективного реактивного авиалайнера со «смешанным крылом». Предстоящая программа летных испытаний будет направлена на оценку летно-технических характеристик самолета, его устойчивости и управляемости.
Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Микроскопические животные тихоходки, известные как водяные медведи, славятся своей стойкостью к самым экстремальным условиям окружающей среды: их не могут гарантированно убить даже 10 дней в открытом космосе. Американские ученые смогли успешно воспроизвести один из механизмов рекордной выживаемости тихоходок в культуре человеческих клеток.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
Грузовой самолет будут использовать для перевозки 90-метровых лопастей ветряных турбин, которые невозможно доставить по суше из-за размеров. Предполагается, что этот аппарат произведет революцию в сфере возобновляемых источников энергии.
Древние переселенцы из Анатолии не только устроили геноцид в Скандинавии, но и одарили выживших новыми болезнями.
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