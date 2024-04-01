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Китайский пилотируемый дирижабль AS700 совершил первый перегоночный полет

Гражданский пилотируемый дирижабль AS700 / © AVIC

Во время первого полета дирижабль AS700 продемонстрировал возможность совершать вертикальный взлет и посадку на узких участках. Предполагается, что его будут использовать в сфере экскурсионного туризма и для аварийно-спасательных работ.

Гражданский пилотируемый дирижабль AS700 / © AVIC

AS700 способен перевозить на борту до 10 человек, включая пилота. Максимальная взлетная масса составляет чуть более четырех тонн, а максимальная дальность полета — 700 километров. Помимо этого, новый дирижабль более маневренный и гибкий, чем другие типы таких аэростатов.

Гражданский пилотируемый дирижабль AS700 / © AVIC