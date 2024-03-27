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Исследователь воссоздал внешность Николая Коперника

Польский ученый Николай Коперник произвел революцию в астрономии, представив гелиоцентрическую систему мира, в которой Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. Однако прижизненных портретов знаменитого астронома и математика не сохранилось, поэтому доподлинно не известно, как он выглядел.

Реконструкция лица Николая Коперника / © Cicero Moraes

Дошедший до наших дней портрет Коперника написали в 1580 году, уже после смерти ученого в 1543-м.

Теперь за дело взялся бразильский исследователь и 3D-дизайнер Сисеро Мораис (Cicero Moraes), который давно занимается реконструкцией внешности древних и средневековых людей.

Реконструкция лица Николая Коперника / © Cicero Moraes

Мораис использовал обнаруженный в Польше 19 лет назад череп, который, как предполагается, принадлежит Копернику. У черепа отсутствовала нижняя челюсть, поэтому реконструктор использовал базу данных живущих ныне людей, имеющих схожие параметры черепа.

Получившееся в результате лицо очень похоже на портрет Коперника 1580 года.

Портрет Николая Коперника, созданный после его смерти в 1580 году / © Wikipedia