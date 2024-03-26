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Ракету «Ангара-А5» впервые установили на стартовый стол космодрома Восточный

Специалисты госкорпорации «Роскосмос» установили первую летную ракету космического назначения «Ангара-А5» на стартовый стол перед планирующимся пуском.

«Ангара-А5» на стартовом столе космодрома Восточный / © Роскосмос

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и полезной нагрузкой будет осуществлен с 6 по 10 апреля 2024 года.

Первый запуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами «Ангара-А5» для будущей эксплуатация тяжелых ракетных комплексов на космодроме.