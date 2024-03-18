Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Не поспевают за прогрессом: в NASA обнаружили устаревшие суперкомпьютеры

Специалисты Управления главного инспектора Министерства юстиции США провели аудит NASA и выявили, что федеральное агентство не поспевает за новейшими технологическими разработками: его суперкомпьютеры сильно устарели и перегружены. Это стало причиной задержек ряда миссий.

Суперкомпьютеры NASA / © NASA

В своем отчете аудиторы отметили, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США нуждается в изменениях в области высокопроизводительных вычислений, так как, например, в Центре передовых суперкомпьютеров NASA всего 48 графических процессоров и 18 тысяч процессоров.

«Неспособность модернизировать системы может быть связана с различными факторами, такими как проблемы с цепочкой поставок, требования к современному компьютерному языку (кодированию) и нехватка квалифицированного персонала, необходимого для внедрения новых технологий», — заявили эксперты.