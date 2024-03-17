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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
47 минут назад
Рейтинг: +246
Посты: 316

Лучшие пейзажные снимки победителей премии Sony World Photography Awards

Организаторы фотоконкурса Sony World Photography Awards назвали лучшие пейзажные снимки 2024 года. 

Сообщество
# пейзаж
# природа
# фотографии
Снимок абсолютного победителя — Лиам Мэн, Великобритания / © Sony World Photography Awards 2024
Снимок абсолютного победителя — Лиам Мэн, Великобритания / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Гаррет Дэвис, США / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Гаррет Дэвис, США / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Марлин Заяц, Польша / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Марлин Заяц, Польша / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Хуан Лопес Руис, Испания / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Хуан Лопес Руис, Испания / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Барри Кростуэйт, США / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Барри Кростуэйт, США / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Филип Хребенда, Словакия / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Филип Хребенда, Словакия / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Чарльз Янсон, США / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Чарльз Янсон, США / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Иван Падовани, Мальта / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Иван Падовани, Мальта / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Ли Цзюнь, Китай / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Ли Цзюнь, Китай / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Марко Капитанио, Италия / © Sony World Photography Awards 2024
Высокая оценка — Марко Капитанио, Италия / © Sony World Photography Awards 2024
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