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Десятки видов динозавров призвали переименовать из-за оскорбительных, сексистcких и расистских названий

Прошло 200 лет с тех пор, как ученые дали имя первому динозавру — мегалозавру. Геолог Уильям Бакленд назвал его так из-за огромного размера костей. За минувшие столетия были открыты сотни разных видов, их имена зависели только от фантазии палеонтологов. Динозавров часто нарекали из-за физических характеристик, в честь самих ученых или мест, где нашли останки.

Иллюстрация мегалозавра 1862 года / © Paul D. Stewart / SPL

Недавно палеобиолог Эмма Данн и ее коллеги из Университета Фридриха — Александра в Германии проанализировали названия окаменелостей динозавров мезозойской эры (66-251 миллион лет назад), всего около 1500.

В итоге исследователи обнаружили 89 «потенциально оскорбительных» имен. Данн заявила, что древние животные не заслужили такой участи, и предложила их переименовать.