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На затонувшем корабле пропавшей экспедиции Франклина нашли новые артефакты

Во время исследования затонувшего корабля «Эребус» экспедиции сэра Джона Франклина, которое в прошлом году провели подводные археологи из Канады, нашли и описали множество артефактов военно-морского назначения и личных вещей членов экипажа.

Подводный археолог за работой / © Parks Canada

За 12 дней, с 5 по 19 сентября 2023 года, исследователи совершили 68 погружений к месту крушения «Эребуса» и подняли со дна множество вещей, среди которых — несколько пистолетов, обувь, монеты, глиняная чаша и бутылочки с лекарствами.

В одной из кают, которая, предположительно, принадлежала младшему лейтенанту Генри Дандасу Ле Весконте, подводные археологи обнаружили термометр, чертежную линейку для проведения параллельных линий, книгу в кожаной обложке и рыболовную удочку с латунной катушкой.

© Parks Canada

Экспедиция Франклина

Целью экспедиции сэра Джона Франклина, офицера Королевского военно-морского флота Великобритании и исследователя Арктики, было исследовать морской путь через Северный Ледовитый океан и найти кратчайший путь через него — Северо-Западный проход (вдоль северного берега Северной Америки через Канадский Арктический архипелаг).

Мореплаватели стартовали в мае 1845 года на двух кораблях — «Эребус» и «Террор», но все участники экспедиции пропали, а места крушения обнаружили лишь несколько лет назад. Что случилось с ними, до сих пор остается загадкой.