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Google представила новый генератор видеороликов Lumiere
Технологическая компания Google анонсировала нейросеть Lumiere — видеогенератор, который, похоже, стал одной из самых продвинутых моделей преобразования текста в видео.
Название нейросети Lumiere («Люмьер») — отсылка к братьям Люмьер, которое считаются изобретателями кинематографа.
Помимо преобразования текста в видео, Lumiere умеет генерировать видео из статичных, загружаемых пользователем изображений, применять различные стили по образцу и редактировать ролики по текстовым подсказкам.
Нейросеть обучили на огромном массиве данных, в который вошли 30 миллионов видеороликов. Генератор способен создавать видео продолжительностью пять секунд разрешением 1024 на 1024 пикселей.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Новое исследование образцов горных пород из ЮАР позволило найти доказательства весьма широкого и непредвиденного разнообразия микробной жизни 3,4 миллиарда лет назад. Обнаруженные следы активности древних микроорганизмов свидетельствуют о существовании сложных микробных сообществ уже в раннем архее, на самой заре зарождения жизни на Земле.
Анализ более 800 галактических систем из обзора Sloan выявил чрезмерно большое количество галактик-спутников, движение которых коррелирует друг с другом. По мнению ученых, это признак того, что массивные группы галактик появились позже, чем предсказывает стандартная космологическая модель. Значит, и Вселенная моложе, чем мы думаем.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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