  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Александр Речкин
Александр Речкин
3 минуты назад
Рейтинг: +392
Посты: 1098

Роскомнадзор провел профилактические работы: на Дальнем Востоке зафиксированы сбои в мессенджерах

С утра 24 января из всех регионов Дальневосточного федерального округа начала поступать информация о массовых сбоях в работе двух популярнейших мессенджеров — Telegram и WhatsApp. У пользователей не отправляются сообщения, не обновляется лента новостей, а у части жителей мессенджеры не работают без подключения к VPN.

Сообщество
# интернет
# связь
Сбои в мессенджерах / © Getty Images
Сбои в мессенджерах / © Getty Images

Заместитель министра инновации, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Андрей Суслов сообщил, что технический сбой в работе соцсетей связан с профилактическими работами, согласованными с Роскомнадзором.

Возможно, речь идет о пробной попытке блокировать мессенджеры.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Telegram Дзен Дзен VK VK

Комментарии

Написать комментарий

Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Старовозрастные леса и углерод
Русское географическое общество
Онлайн
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Атлас лососевых рыб России
Русское географическое общество
Москва
Лекция
24 Янв
700
Микробиологические итоги 2023 года
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
24 Янв
Бесплатно
Космизм и последние астрономические открытия
Шанинка
Москва
Лекция
25 Янв
400
Животный мир Камчатки
Зоологический музей РАН
Москва
Экскурсия
25 Янв
Бесплатно
Время первых. Студенты космоса
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
25 Янв
700
Палеонтология – 2023. Выбираем действительно достойных
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
25 Янв
500
История древней Грузии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
25 Янв
Бесплатно
Как нам починить Землю? Геоинжиниринг в борьбе с изменением климата
Ельцин Центр
Екатеринбург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:57
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Позавчера, 16:56
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
Вчера, 10:46
Андрей

Жизнь на Земле могла зародиться в небольших щелочных озерах

Ученые из Вашингтонского университета проанализировали химический состав нескольких канадских щелочных озер и выяснили, что в таких экосистемах могла зародиться жизнь. Из-за климатических условий в озере Ласт-Ченс накапливаются фосфаты, необходимые для строительства РНК и ДНК, а высокая концентрация щелочей помогает накапливать в толще воды углерод, азот и прочие вещества, без которых не обойтись живым организмам.

Биология
# возникновение жизни
# зарождение жизни
# первичный бульон
# фосфаты
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
Вчера, 13:57
Алиса Гаджиева

Археологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.

История
# античность
# археология
# вино
# виноделие
# Древний Рим
# керамика
# Римская Империя
Позавчера, 16:56
Юлия Трепалина

Глобальное исследование раскрыло ключевые факторы школьной успеваемости

Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.

Психология
# дети
# интеллект
# образование
# успеваемость
# учеба
# школа
# школьники
6 января
Александр Березин

«Волшебные острова» в морях Титана оказались айсбергами из странных материалов

В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).

Астрономия
# астрономия
# Солнечная система
# титан
4 января
Александр Березин

Глупые и покорные: как химия снизила IQ зумеров 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.

С точки зрения науки
# зумеры
# интеллект
# исследования
# экономика
Выбор редакции
19 января
Илья

Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах 

Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела. 

Биология
# закон Копа
# эволюционная экология
# эволюция
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Потребление темного шоколада связали со сниженным риском двух сердечно-сосудистых заболеваний

    54 минуты назад

  2. Телят китов уличили в воровстве чужого молока

    2 часа назад

  3. Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

    Вчера, 18:42

  4. Студент нашел в окаменелостях летающую рептилию триасового периода

    Вчера, 17:52
Выбор редакции

Как NASA собирается уничтожить МКС

14 января

Последние комментарии

Яков
2 часа назад
Ангару строят уже 30 лет. Многоразовые блоки будут доводить до ума еще столько же, если вообще начнут. История Роскосмоса с его начала, впечатляет

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Serjo Djachkowski
2 часа назад
Андрей Степанов, да Спектр РГ соглашусь. Но к Марсу, Луне, Венере и далёким планетам мы не летали за историю России которая 33 года и возможно не

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Babaika iz
3 часа назад
Такого добра у нас хватает своих

Ученые показали, как появляются тараканыУченые показали, как появляются тараканы

Андрей Степанов
3 часа назад
Serjo Djachkowski, да что, серьёзно не запустила? А как же Спектр-РГ?

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Milz Jux
3 часа назад
НУ офигеть описание причин людоедства у автора!! - подсудимый! зачем вы съели свою жену??? -ваша честь! я просто пытался ее разбудить - начал

Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцамиСудебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

Иван Колупаев
6 часов назад
Aлек сей Нии_pet, это Шпицберген и подземное хранилище где поддерживается низкая температура. Сомневаюсь что кто-то станет тратить на него

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
, )

Искусственный интеллект решил проблему фолдинга белковИскусственный интеллект решил проблему фолдинга белков

Гена Пастухов
9 часов назад
Достаточно посмотреть на Россию, где фиг знает сколько городов потеряли от 1 до 100% населения, скажем за последние лет 50, и гадать ни о чём не надо

К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»К 2100 году тысячи городов США могут стать «призраками»

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
ИванКолупаев, конечно востребованы! благодарю за источник новостей, но пользуюсь теперь более другими, (из российских весьма неплохи iXBT,) а что за

Создан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 летСоздан керамический накопитель емкостью 10 тысяч терабайт и возможностью хранения информации до 5000 лет

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Djachkowski, вот этот? https://hdpic.club/uploads/posts/2022-01/thumbs/1642000674_29-hdpic-club-p-mnogorazovii-rossiiskii-korabl-58.jpg таких концептов довольно много было, вот неплохой текст о

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Иван Ко, может и так, но скорей всего нужна какая-то полезная нагрузка для испытаний "Ангары", и заодно навигацию обкатать собственной выделки:

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

DEN KOR
9 часов назад
Олег Чанпалов, Олег, твоя мысль не богата! в любом случае! сходи в церковь!

Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»Появились новые спутниковые снимки строящегося небоскреба «Зеркальная линия»

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Горностаева, не "Флиппер" а "Клипер", вот он: https://topcor.ru/uploads/posts/2019-03/1552629339_cliper210.jpg (что в нём "уродливого"?)

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Алиса-стаева, полноте, во-1 не "Ураган", а "Буран" https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/CCCP_Buran.png/167px-CCCP_Buran.png вот он кстати с "Энергией" - по сравнению с

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Aлек сей Нии_pet
9 часов назад
Рон-дерево, ирония понятна, но здесь немало злобных шершней, готовых воспользоваться перестроечными неприятностями страны, Вы уж учитывайте

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Affidavit Donda
10 часов назад
. Придержите подобные словеса для мамкиных "патриотов". Что сказать-то пытаетесь?

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Zhe Sh
10 часов назад
О! На naked-science котиков и песиков подвезли. Разгружай!😁

Судебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцамиСудебные медики обнаружили общее между случаями поедания трупов людей их питомцами

Татьяна Кальницкая
10 часов назад
Д. Kuрueнко, извините, я никак не могу найти прямой связи между недобором студентов в отдельном ВУЗе отдельного региона на непопулярную, в силу

Студенты перестали быть умнее остальных членов обществаСтуденты перестали быть умнее остальных членов общества

Виктор Ларионов
10 часов назад
Иван Колупаев, так а что в этом плохого: «Среди преимуществ конструкции называют ее многоразовость, отсутствие необходимости в

В России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОСВ России заявили о разработке космоплана для полета на орбитальную станцию РОС

Татьяна Кальницкая
11 часов назад
Так. Ладно. Возможно, я совсем не внимательная. Так какой современный напиток похож на древнеримское вино? Вывод, получился: начали за здравие,

Археологи узнали вкус и запах древнеримского винаАрхеологи узнали вкус и запах древнеримского вина

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно