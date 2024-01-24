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Blue Origin впервые соединила две ступени ракеты-носителя New Glenn

Компания американского миллиардера Джеффа Безоса сообщила, что ее инженеры впервые соединили две ступени новейшей тяжелой ракеты New Glenn на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал. Так начали подготовку к дебютному запуску этим летом.

Инженеры впервые соединили две ступени новейшей ракеты New Glenn / © Blue Origin

Ракету New Glenn начали создавать в 2012 году. Она состоит из двух ступеней и имеет общую высоту 98 метров.

Носитель сможет доставлять 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первый испытательный полет, который неоднократно переносили, теперь должен состояться в августе 2024-го.

Рендер New Glenn / © Blue Origin