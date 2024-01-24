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Blue Origin впервые соединила две ступени ракеты-носителя New Glenn
Компания американского миллиардера Джеффа Безоса сообщила, что ее инженеры впервые соединили две ступени новейшей тяжелой ракеты New Glenn на стартовом комплексе LC-36 на мысе Канаверал. Так начали подготовку к дебютному запуску этим летом.
Ракету New Glenn начали создавать в 2012 году. Она состоит из двух ступеней и имеет общую высоту 98 метров.
Носитель сможет доставлять 50 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первый испытательный полет, который неоднократно переносили, теперь должен состояться в августе 2024-го.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
Ученые из Вашингтонского университета проанализировали химический состав нескольких канадских щелочных озер и выяснили, что в таких экосистемах могла зародиться жизнь. Из-за климатических условий в озере Ласт-Ченс накапливаются фосфаты, необходимые для строительства РНК и ДНК, а высокая концентрация щелочей помогает накапливать в толще воды углерод, азот и прочие вещества, без которых не обойтись живым организмам.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Дебаты о том, что определяет уровень интеллекта и успеваемость учащихся, не утихают десятилетиями. В новом исследовании ученые попытались прояснить этот вопрос, проанализировав данные нескольких сотен тысяч школьников более чем из 70 стран.
В 2014 году миссия «Кассини-Гюйгенс» обнаружила в морях и озерах Титана, спутника Сатурна, яркие пятна, которые перемещались со временем. Долгое время ученые не могли понять, что это за странное явление. Похоже, теперь объяснение найдено: речь о крупных айсбергах (правда, совсем не из водного льда).
Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.
Эволюция закона Копа: новое исследование объяснило, почему животные со временем уменьшаются в размерах
Команда ученых из Австрии выяснила, почему стандартный закон Копа — «с течением времени организмы становятся крупнее» — не всегда выполняется. При этом они выявили три уникальных сценария эволюции размеров тела.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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