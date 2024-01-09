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Николай Головин
Николай Головин
1 час назад
Рейтинг: +79
Посты: 190

Китай вывел на орбиту зонд «Эйнштейн»

Китайская корпорация космической науки и техники (CASC) сообщила, что 9 января, в 10:03 по московскому времени, с космодрома Сичан стартовала ракета-носитель «Чанчжэн-2С». Она успешно вывела китайско-европейский зонд «Эйнштейн» на заданную орбиту.

Сообщество
# Китай
# космос
# наука
# эйнштейн
Ракета-носитель «Чанчжэн-2С» с «Эйнштейном» на борту взлетела с космодрома Сичан на юго-западе Китая, 9 января 2024 года / © Xichang Satellite Launch Center
Ракета-носитель «Чанчжэн-2С» с «Эйнштейном» на борту взлетела с космодрома Сичан на юго-западе Китая, 9 января 2024 года / © Xichang Satellite Launch Center

Информационное агентство Синьхуа уточнило, что «Эйнштейна» создали сотрудники Китайской академии наук вместе со специалистами Института внеземной физики Макса Планка (Германия).

Целью исследований нового аппарата станут рентгеновские всплески, исходящие от черных дыр, столкновений нейтронных звезд и взрывов сверхновых. «Эйнштейн» оснащен двумя рентгеновскими приборами: широкопольным (WXT) и высокочувствительным (EXT) телескопами.

«Эйнштейн» в представлении художника / © ESA
«Эйнштейн» в представлении художника / © ESA
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Комментарии

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1 Комментарий

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
58 секунд назад
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А параметры целевой орбиты не известны? Рентгеновские телескопы обычно выводят на высокие эллиптические; взглянул бы, что за орбита у "Эйнштейна".
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