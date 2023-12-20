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Джефф Безос поделился своими мечтами о космическом будущем человечества

Основатель Amazon и генеральный директор космической компании Blue Origin Джефф Безос во время недавнего интервью ученому и блогеру Лексу Фридману рассказал, что хотел бы, чтобы люди расселились по Солнечной системе и жили внутри огромных цилиндрических космических станций.

Космическая станция, научно-фантастический концепт / © Н. Кольчицкий

Единственный способ достичь этой цели — создать гигантские космические станции, так как «поверхности планет слишком малы» и их просто не хватит, сказал Безос во время интервью.

Видение будущего генерального директора Blue Origin на удивление отличается от видения его конкурента номер один в космосе — основателя SpaceX Илона Маска, который собирается отправить людей на Марс для колонизации.

Что касается Земли, то Безос уверен, что наша планета в итоге станет местом отдыха наподобие Йеллоустонского национального парка.