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Солнце «убивает» телескоп NASA

Телескоп NEOWISE в представлении художника / © NASA / JPL-Caltech

Телескоп NEOWISE находится на высоте 480 километров над Землей. Из-за увеличения солнечной активности происходит расширение атмосферы планеты, поэтому уже к началу 2025 года высота NEOWISE снизится настолько, что он потеряет возможность продолжать научные наблюдения. Через некоторое время после этого аппарат войдет в плотные слои атмосферы и сгорит.

За десятилетия работы NEOWISE проводил поиск объектов, способных представлять угрозу для Земли. Он пронаблюдал 44 тысячи объектов Солнечной системы. В их число попали три тысячи околоземных астероидов, 215 из которых открыли именно с помощью NEOWISE.

Помимо этого, телескоп помог открыть 25 комет, в том числе C/2020 F3 (NEOWISE), которую можно было наблюдать летом 2020 года.