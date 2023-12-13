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Орнитолог сфотографировал одну из самых редких в мире двухцветных птиц

Орнитолог-любитель Джон Мурильо (John Murill) сделал снимки птицы под названием зеленый саи (Green honeycreeper) в природном заповеднике Демонстратива Дон Мигель недалеко от города Кальдас в Колумбии.

Двухцветный зеленый саи / © John Murillo

Зеленые саи, вид птиц из семейства танагровых, известны своим уникальным оперением. Самки этого вида окрашены в зеленый цвет, а самцы — в синий.

Однако Джону Мурильо удалось запечатлеть птицу двухцветного окраса (справа — синяя, слева — зеленая). Впервые такую птицу увидели более 100 лет назад, но тогда ее левая половина была синей, а правая — зеленой.

Двухцветный зеленый саи / © John Murillo

Птицу неоднократно видели в период с октября 2021 года по июнь 2023-го, когда она прилетала на кормовую станцию заповедника. Причина двухцветности, как отметили специалисты, обусловлена примером так называемой двусторонней гинандроморфии — явления, при котором одна сторона тела демонстрирует мужские признаки, а другая — женские.

Двухцветный зеленый саи / © John Murillo

Двусторонняя гинандроморфия встречается у многих групп животных, в особенности у тех, которые имеют половой диморфизм — то есть самки и самцы значительно отличаются друг от друга. Ученые предположили, что у птиц это состояние возникает из-за ошибки во время деления яйцеклетки с последующим двойным оплодотворением двумя отдельными сперматозоидами.