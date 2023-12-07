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NASA рассказало, почему от марсианского вертолета Ingenuity с ноября не поступало вестей

Лаборатория реактивного движения NASA сообщила в социальных сетях, что дрон вертолетного типа Ingenuity успешно совершил 67-й по счету полет в небе над Марсом, и объяснила, почему с ноября от него не поступало вестей.

Тень Ingenuity во время 67-го полета / © NASA / JPL-Caltech

Перерыв в полетах связан с солнечным соединением — астрономическим явлением, во время которого Марс оказался по другую сторону от Солнца, блокировавшего любую связь с Землей. В это время Ingenuity «спал», пока инженеры не «разбудили» дрон 4 декабря и не отправили в новый полет, чтобы проверить работоспособность его систем.

Летательный аппарат отлично справился с задачей: пролетел 393 метра, пробыв в воздухе более двух минут. Ingenuity поднялся на высоту 11,9 метра и развил скорость 20 километров в час.