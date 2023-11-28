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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
60 минут назад
Рейтинг: +449
Посты: 1049

В Китае показали проект нового музея естественной истории

Три архитектурные студии — 3XN, B+H Architects и Zhubo Design — выбрали для создания проекта нового музея естественной истории, который расположится в районе Пиншань в Шэньчжэне.

Сообщество
# Китай
# строительство
# технологии
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design

Новый объект площадью 42 тысячи квадратных метров представляет собой музей естествознания мирового класса. Большую часть здания займет выставочное пространство, в котором будут представлены окаменелости динозавров и других вымерших видов животных.

Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
Проект музея естественной истории в Шэньчжэне / © 3XN / B+H Architects / Zhubo Design
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главное не забывать удалять неудобные комментарии, и тогда основа религии останется не оскверненной. именно так это и должно работать в науке!

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

B Goldstein
9 минут назад
Как бы всем очевидно что скорость будет 2С. Но приходится выдумывать всякую ерунду " мы не можем измерить". Да не можем. Но скорость от этого 2С быть

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
10 минут назад
Вот тут немного подробнее о том, о чем вам пишет Иван Колупаев. Или сценарий сведения МКС с орбиты, по которому НАСА начала практические действия.

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Олег Евгеньевич
12 минут назад
У фотона есть скорость только для наблюдателя двигающегося со скоростью менше общепринятой скорости света. Для него самого время стоит, тоесть в

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
13 минут назад
dmisim dmsim, гравитация, как взаимодействие (с точки зрения ОТО) это искревление пространства-времени, к нему не пременима такая характеристика как

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
37 минут назад
Даже если вы попробуете использовать один из объектов как систему отсчёта - все равно не выйдет 1.2с. а если систему отсчёта в точке запуска, так

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Алексей Никитин
43 минуты назад
Предположим что 2 фотона двигаются в противоположных направлениях и их скорость равна скорости света. От того что они удаляются друг от друга

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
50 минут назад
Крехта Виталий, как можно передать иплульс тому что не имеет энергии покоя (массы покоя). Момент излучения и поглощения фотона в его системе

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Николай Цыгикало
57 минут назад
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Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
1 час назад
Все гораздо проще. Скорость фотона внутри его системы отсчета не может быть определена, т.к. время для самого фотона фактически отсутствует исходя

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Иван Колупаев
1 час назад
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Flying Newbie
2 часа назад
Ekaterina Yudina, в любом случае если мы имеем точку отсчета, то и складывая величины относительно точки отсчёта должны как векторные, а не скалярные. Так

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
AP AP, если бы были, практически доказуемые, способы поженить СТО и теорию поля, то и объяснение бы подъехало 🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
Ekaterina Yudina, двигалась бы быстрее, смогла бы покинуть ее...

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

Flying Newbie
2 часа назад
Андрей Дибров, скорее время жизни равно нулю в системе самого фотона. Но это не суть.🤣

Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?Считается, что ничего не может быть быстрее скорости света. А если источник света одновременно выпустил два фотона в разных направлениях, то какова будет скорость каждого фотона относительно другого?

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