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Прозрачные странники океана: фотографии удивительных медуз, которые поражают своей красотой
Среди людей встречается немало тех, кто не заходит в морскую воду из-за страха медуз. Однако медузы — это не только неприятные, жгучие создания. Эти удивительные морские жители поражают своим многообразием. Убедиться в этом можно, изучив работы японского фотографа.
Медузы — одни из древнейших жителей Земли. Они обитали на планете более 500 миллионов лет назад. Тогда на планете не было динозавров, рыб и даже растений.
При этом большинство медуз живут относительно недолго — около двух-шести месяцев, а некоторые крупные виды — до года. Срок жизни некоторых гидромедуз — и вовсе несколько недель.
На их фоне выделяется уникальная «бессмертная» медуза Turritopsis dohrnii. Однако это не значит, что с этой медузой ничего не происходит. В критической ситуации, например в случае голода или при травме колокола, она может вновь вернуться к стадии полипа.
При этом медузы — это не просто отдельное животное, а фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa. К стрекающим, кстати, помимо медуз относятся еще коралловые полипы. Medusozoa в свою очередь делятся на четыре основных класса: гидроидные, сцифоидные, кубоидные и ставромедузы.
Медузы поражают своим многообразием. Они различаются в том числе формой купола, строением щупалец и окраской. Автор этих работ — японский фотограф, выкладывающий кадры под ником Mitsuki Umi. Снимает она в основном в публичных океанариумах.
Комментарии
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