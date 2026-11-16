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Прозрачные странники океана: фотографии удивительных медуз, которые поражают своей красотой

Среди людей встречается немало тех, кто не заходит в морскую воду из-за страха медуз. Однако медузы — это не только неприятные, жгучие создания. Эти удивительные морские жители поражают своим многообразием. Убедиться в этом можно, изучив работы японского фотографа.

Chrysaora fuscescens / © Mitsuki Umi / X

Медузы — одни из древнейших жителей Земли. Они обитали на планете более 500 миллионов лет назад. Тогда на планете не было динозавров, рыб и даже растений.

При этом большинство медуз живут относительно недолго — около двух-шести месяцев, а некоторые крупные виды — до года. Срок жизни некоторых гидромедуз — и вовсе несколько недель.

На их фоне выделяется уникальная «бессмертная» медуза Turritopsis dohrnii. Однако это не значит, что с этой медузой ничего не происходит. В критической ситуации, например в случае голода или при травме колокола, она может вновь вернуться к стадии полипа.

При этом медузы — это не просто отдельное животное, а фаза жизненного цикла стрекающих из подтипа Medusozoa. К стрекающим, кстати, помимо медуз относятся еще коралловые полипы. Medusozoa в свою очередь делятся на четыре основных класса: гидроидные, сцифоидные, кубоидные и ставромедузы.

Медузы поражают своим многообразием. Они различаются в том числе формой купола, строением щупалец и окраской. Автор этих работ — японский фотограф, выкладывающий кадры под ником Mitsuki Umi. Снимает она в основном в публичных океанариумах.

Lobonemoides robustus / © Mitsuki Umi / X

Copula sivickisi / © Mitsuki Umi / X

Chrysaora pacifica / © Mitsuki Umi / X

Tima nigroannulata / © Mitsuki Umi / X

Spirocodon saltatrix / © Mitsuki Umi / X

Chrysaora chinensis / © Mitsuki Umi / X

Melicertum octocostatum / © Mitsuki Umi / X

Stomolophus meleagris / © Mitsuki Umi / X

Cyanea nozakii / © Mitsuki Umi / X

Chrysaora plocamia / © Mitsuki Umi / X

Chrysaora pacifica / © Mitsuki Umi / X

Chrysaora pacifica / © Mitsuki Umi / X

Olindias formosus / © Mitsuki Umi / X

Catostylus mosaicus / © Mitsuki Umi / X

Nemopilema nomurai / © Mitsuki Umi / X

Aurelia labiata / © Mitsuki Umi / X

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