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Видео: как выглядят птенцы субантарктического пингвина, родившиеся в ноябре
Когда птенцы субантарктического пингвина вылупляются, они покрыты густым серым или буроватым пухом. Постепенно они становятся похожи на взрослых птиц. Как выглядят птенцы, родившиеся в начале ноября, можно посмотреть на видео.
Детеныши субантарктического пингвина появились на свет со 2 по 9 ноября в тематическом парке Adventure World в Японии. Опубликованное видео сняли 12 ноября.
На нем можно наблюдать, как их осматривают работники парка, а потом возвращают их родителям. При этом показанные птенцы родились в разные дни, так что можно наглядно увидеть, как меняются детеныши пингвинов в первые дни жизни.
Сейчас птенцы живут под присмотром родителей в служебной части парка. Однако перед выставочным залом находится экран, на котором посетители могут наблюдать за малышами в реальном времени.
Кстати, взрослые субантарктические пингвины достигают в высоту 75-90 сантиметров, а масса самцов достигает девяти килограммов. Они входят в тройку самых крупных пингвинов, следом за императорскими и королевскими пингвинами. Но есть и показатель, по которому субантарктические пингвины лидируют — они быстрее всех плавают. Их скорость под водой достигает 36 километров в час.
Иногда их также называют папуанскими пингвинами, а в англоязычных странах — пингвинами Генту. Однако в недавнем исследовании ученые предложили официально разделить их на четыре вида: Pygoscelis papua, Pygoscelis ellsworthi, Pygoscelis taeniata и Pygoscelis kerguelensis.
Комментарии
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Ученые пришли к выводу, что так называемая «нога из Милсингтона» некогда принадлежала монументальной конной статуе императора Антонина Пия, установленной на северной границе Римской империи. Специалисты реконструировали внешний вид скульптуры, однако где находятся остальные ее части, остается неизвестным.
Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
В 2025 году компания Colossal Biosciences показала Dire Wolf Project — трех «воскресших лютоволков». Это оказалось не вполне воскрешением, и ученые обеспокоены тем, что усилия генетиков направлены в эту сторону.
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