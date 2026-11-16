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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Видео: как выглядят птенцы субантарктического пингвина, родившиеся в ноябре

Когда птенцы субантарктического пингвина вылупляются, они покрыты густым серым или буроватым пухом. Постепенно они становятся похожи на взрослых птиц. Как выглядят птенцы, родившиеся в начале ноября, можно посмотреть на видео.

Сообщество
# видео
# животные
# Пингвины
# птенцы
# птицы
© Adventure World
© Adventure World

Детеныши субантарктического пингвина появились на свет со 2 по 9 ноября в тематическом парке Adventure World в Японии. Опубликованное видео сняли 12 ноября. 

На нем можно наблюдать, как их осматривают работники парка, а потом возвращают их родителям. При этом показанные птенцы родились в разные дни, так что можно наглядно увидеть, как меняются детеныши пингвинов в первые дни жизни.

© Adventure World

Сейчас птенцы живут под присмотром родителей в служебной части парка. Однако перед выставочным залом находится экран, на котором посетители могут наблюдать за малышами в реальном времени.

Кстати, взрослые субантарктические пингвины достигают в высоту 75-90 сантиметров, а масса самцов достигает девяти килограммов. Они входят в тройку самых крупных пингвинов, следом за императорскими и королевскими пингвинами. Но есть и показатель, по которому субантарктические пингвины лидируют — они быстрее всех плавают. Их скорость под водой достигает 36 километров в час.

Иногда их также называют папуанскими пингвинами, а в англоязычных странах — пингвинами Генту. Однако в недавнем исследовании ученые предложили официально разделить их на четыре вида: Pygoscelis papua, Pygoscelis ellsworthi, Pygoscelis taeniata и Pygoscelis kerguelensis.

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Сообщество
# видео
# животные
# Пингвины
# птенцы
# птицы
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