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Алжир испытал китайскую сверхзвуковую ракету — убийцу авианосцев
Алжирские военные сообщили об испытательном пуске ракеты, предположительно являющейся китайской противокорабельной системой CM-302, известной под неофициальным названием «убийца авианосцев». Испытания свидетельствуют об укреплении береговой обороны Алжира за счет закупок китайского вооружения.
Сообщается, что ракета, которая, по всей видимости, представляет собой экспортную версию китайской сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-12, поразила и уничтожила морскую мишень в рамках алжирских военных учений Mediterranean Falcon 2026. По имеющимся данным, испытание прошло успешно: цель была поражена, как заявили алжирские военные, «с высокой точностью».
По оценкам, дальность ракеты составляет около 290 километров, а скорость — от 2400 до 3500 километров в час. Боевая часть каждой ракеты YJ-12 содержит около 250 килограммов обычного взрывчатого вещества. Система предназначена для поражения надводных кораблей. Сочетание высокой скорости и полета на малой высоте делает ее потенциально крайне опасным оружием против военно-морских сил противника.
Особую угрозу представляет именно низковысотный профиль полета: ракета способна буквально скользить над поверхностью моря, используя ограничения радиолокационных систем при обнаружении целей у линии горизонта. При попадании 250-килограммовая боевая часть может нанести кораблю значительные повреждения.
Интерес Алжира к подобному вооружению, по всей видимости, объясняется стремлением создать систему ограничения доступа противника в определенные морские районы. Страна не располагает возможностями для формирования военно-морского флота, сопоставимого с флотами крупных держав, особенно государств — членов НАТО.
Однако такие комплексы, как CM-302, позволяют компенсировать это неравенство, создавая угрозу для кораблей, приближающихся к побережью. Мобильная ракетная батарея, размещенная в любой точке алжирского побережья, способна держать под угрозой корабли на расстоянии в сотни километров. Любому потенциальному противнику придется учитывать этот фактор при планировании операций.
Особенно актуально это для западной части Средиземного моря, где регулярно действуют военно-морские силы европейских государств. Кроме того, мобильная пусковая установка позволяет постоянно менять позицию.
В результате обнаружить и уничтожить такой комплекс значительно сложнее, чем стационарную береговую ракетную установку. Примечательно и то, что Китай, судя по всему, охотно экспортирует вооружение, способное представлять серьезную угрозу для западных военно-морских сил.
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