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Алжир испытал китайскую сверхзвуковую ракету — убийцу авианосцев

Алжирские военные сообщили об испытательном пуске ракеты, предположительно являющейся китайской противокорабельной системой CM-302, известной под неофициальным названием «убийца авианосцев». Испытания свидетельствуют об укреплении береговой обороны Алжира за счет закупок китайского вооружения.

Изображение китайской ракеты YJ-12 / © Ministry of National Defense of the Republic of China

Сообщается, что ракета, которая, по всей видимости, представляет собой экспортную версию китайской сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-12, поразила и уничтожила морскую мишень в рамках алжирских военных учений Mediterranean Falcon 2026. По имеющимся данным, испытание прошло успешно: цель была поражена, как заявили алжирские военные, «с высокой точностью».

По оценкам, дальность ракеты составляет около 290 километров, а скорость — от 2400 до 3500 километров в час. Боевая часть каждой ракеты YJ-12 содержит около 250 килограммов обычного взрывчатого вещества. Система предназначена для поражения надводных кораблей. Сочетание высокой скорости и полета на малой высоте делает ее потенциально крайне опасным оружием против военно-морских сил противника.

Особую угрозу представляет именно низковысотный профиль полета: ракета способна буквально скользить над поверхностью моря, используя ограничения радиолокационных систем при обнаружении целей у линии горизонта. При попадании 250-килограммовая боевая часть может нанести кораблю значительные повреждения.

Интерес Алжира к подобному вооружению, по всей видимости, объясняется стремлением создать систему ограничения доступа противника в определенные морские районы. Страна не располагает возможностями для формирования военно-морского флота, сопоставимого с флотами крупных держав, особенно государств — членов НАТО.

Однако такие комплексы, как CM-302, позволяют компенсировать это неравенство, создавая угрозу для кораблей, приближающихся к побережью. Мобильная ракетная батарея, размещенная в любой точке алжирского побережья, способна держать под угрозой корабли на расстоянии в сотни километров. Любому потенциальному противнику придется учитывать этот фактор при планировании операций.

Особенно актуально это для западной части Средиземного моря, где регулярно действуют военно-морские силы европейских государств. Кроме того, мобильная пусковая установка позволяет постоянно менять позицию.

В результате обнаружить и уничтожить такой комплекс значительно сложнее, чем стационарную береговую ракетную установку. Примечательно и то, что Китай, судя по всему, охотно экспортирует вооружение, способное представлять серьезную угрозу для западных военно-морских сил.

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