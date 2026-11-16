Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Николай Головин
Николай Головин
Рейтинг: +1586
Посты: 1131
7

Алжир испытал китайскую сверхзвуковую ракету — убийцу авианосцев

Алжирские военные сообщили об испытательном пуске ракеты, предположительно являющейся китайской противокорабельной системой CM-302, известной под неофициальным названием «убийца авианосцев». Испытания свидетельствуют об укреплении береговой обороны Алжира за счет закупок китайского вооружения.

Сообщество
# авианосцы
# Алжир
# Китай
# оружие
# ракеты
# флот
Изображение китайской ракеты YJ-12 / © Ministry of National Defense of the Republic of China
Изображение китайской ракеты YJ-12 / © Ministry of National Defense of the Republic of China

Сообщается, что ракета, которая, по всей видимости, представляет собой экспортную версию китайской сверхзвуковой противокорабельной ракеты YJ-12, поразила и уничтожила морскую мишень в рамках алжирских военных учений Mediterranean Falcon 2026. По имеющимся данным, испытание прошло успешно: цель была поражена, как заявили алжирские военные, «с высокой точностью».

По оценкам, дальность ракеты составляет около 290 километров, а скорость — от 2400 до 3500 километров в час. Боевая часть каждой ракеты YJ-12 содержит около 250 килограммов обычного взрывчатого вещества. Система предназначена для поражения надводных кораблей. Сочетание высокой скорости и полета на малой высоте делает ее потенциально крайне опасным оружием против военно-морских сил противника.

Особую угрозу представляет именно низковысотный профиль полета: ракета способна буквально скользить над поверхностью моря, используя ограничения радиолокационных систем при обнаружении целей у линии горизонта. При попадании 250-килограммовая боевая часть может нанести кораблю значительные повреждения.

Интерес Алжира к подобному вооружению, по всей видимости, объясняется стремлением создать систему ограничения доступа противника в определенные морские районы. Страна не располагает возможностями для формирования военно-морского флота, сопоставимого с флотами крупных держав, особенно государств — членов НАТО.

Однако такие комплексы, как CM-302, позволяют компенсировать это неравенство, создавая угрозу для кораблей, приближающихся к побережью. Мобильная ракетная батарея, размещенная в любой точке алжирского побережья, способна держать под угрозой корабли на расстоянии в сотни километров. Любому потенциальному противнику придется учитывать этот фактор при планировании операций.

Особенно актуально это для западной части Средиземного моря, где регулярно действуют военно-морские силы европейских государств. Кроме того, мобильная пусковая установка позволяет постоянно менять позицию.

В результате обнаружить и уничтожить такой комплекс значительно сложнее, чем стационарную береговую ракетную установку. Примечательно и то, что Китай, судя по всему, охотно экспортирует вооружение, способное представлять серьезную угрозу для западных военно-морских сил.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# авианосцы
# Алжир
# Китай
# оружие
# ракеты
# флот
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
16 Ноя
Бесплатно
Физика: электрогенерация и источники энергии
Политехнический музей
Москва
Лекция
17 Ноя
1200
Селагинеллы (Selaginellales): морфология, систематика и гетероспория
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Мужской и женский мозг. Взгляд нейробиолога
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
17 Ноя
Бесплатно
Гравитационно-волновая астрономия. Как услышать невидимое
Astrocamp
Москва
Конгресс
18 Ноя
Бесплатно
XIII Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес»
Иннопрактика
Москва
Мастер-класс
18 Ноя
Бесплатно
Как построить свою ракету
Политехнический музей
Москва
Лекция
18 Ноя
800
Наше удивительное Солнце
Московский Планетарий
Москва
Лекция
18 Ноя
900
Осины, лоси и дикобразы
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
18 Ноя
1500
Древние греки дома
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Житель Дании застал первых земледельцев и изменил свой рацион

    16 ноября, 10:11

  2. Попытка запуска ракеты американским «старым космосом» привела к потере сразу 40 крупных спутников

    16 ноября, 09:52

  3. Ученые выяснили, почему людям скучно в музеях

    16 ноября, 08:33

  4. Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

    15 ноября, 18:59
Выбор редакции

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

15 ноября, 18:59

Последние комментарии

nemoXX
13 минут назад
Иванов, Ага! Каждый советский знает, что "светлое будущее" - не за горами. Не все только поняли, что оно уже наступило.

«Росатом» рассматривает пять вариантов атомной электростанции для Луны

nemoXX
15 минут назад
Пью, Спасибо, мне это известно с 1969 г

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

Александр Березин
29 минут назад
Андрей, ядерные боеголовки означают ядерную войну. А удар вольфрамовыми ломами -- не означает, см. применение Орешника.

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Андрей Степанов
1 час назад
Invar, зачем использовать кинетические ударники с сомнительной эффективностью, когда можно загрузить ядерные боеголовки и ложные цели?

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр Березин
2 часа назад
Степан, "Ну для Луны не просто корабль нужен, а ещё как минимум скафандр" Выйти и вернуться можно и в сегодняшнем скафандре Аксиом -- если ничего не

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Елена Фоменко
2 часа назад
Откуда бежали и куда прибежали

BIG предложила превратить крупнейший лагерь беженцев в Африке в полноценный город

полиграф шариков
2 часа назад
ответ России - раз, два ..... в следующем году мс21 полетит

Китай разработал первый беспилотный вертолет с водородной силовой установкой

Сергей Механик
3 часа назад
Иван, 🤣👍

Мужская помощь по дому ослабила связь секса и счастья у женщин

Давид Авакян
3 часа назад
А это связано из-за повышения температуры климата или нет?

Спутники раскрыли масштабы восстановления мангровых лесов на планете

Алексей Мищенко
3 часа назад
Алекс, в России 55%. В Укистане - потужные 29%. Ещё вопросы?

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Алексей Мищенко
3 часа назад
Александр, 55% согласно всё тому же исследованию Pew.

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

ulogin_vkontakte_36459212
6 часов назад
Интересно было бы узнать про Россию. Большинство не имеет авто, а у кого-то по несколько автомобилей. Также было бы интересно увидеть статистику по

Топ-10 стран по уровню автомобилизации населения

Давид Авакян
9 часов назад
Не может не радовать насколько в третьем десятилетии освоение космоса ускорилось. Джеймс Уэбб, Ненси Грейс Роман, Европа Клипер, Вера Рубин,

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Степан Жук
10 часов назад
Ну для Луны не просто корабль нужен, а ещё как минимум скафандр. А там куча проблем. Да и смысл - попрыгать на Луне и все? На Марсе тоже непонятно,

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Надежда Кочеткова
10 часов назад
Да, это конечно очень много времени нужно будет для создания данного типа огромного жилого космического корабля, но человечество во все времена

Представлен проект корабля поколений Chrysalis: как люди могут прожить 400 лет в космосе

Sergey Dusakov
11 часов назад
Sam, где-то там на просторах США тихо плачет город Детройт и его полностью разрушенные заводы по производству автомобилей.

B-21 Raider впервые сбросил авиабомбу

Юрий Багов
11 часов назад
Александр, а почему вы упомянули Хруничей? Мы будем скучать по Протону, Ангаре, Салют/мкс?

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Юрий Багов
12 часов назад
Спасибо глушку за очень нужные эксперименты с фтором и тетрабораном вместо маршевых метановых и водородных, за палки в колеса Кузнецову, за

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр Березин
12 часов назад
Rinat, да, но первую ступень и так взорвали намеренно. На второй ступени топлива хватало, там зеленого пламени не было.

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Александр Березин
12 часов назад
Sam, "Александр, именно. Пришел Маск и всех их посрамил" Я не наблюдаю, чтобы Маск их чем-то посрамил. Маск работает в том же темпе, что и они. Просто

Новая космическая эпоха: что полная многоразовость Starship означает для человечества

Самые обсуждаемые