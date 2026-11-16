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Китайский электрический пассажирский самолет CE-25A выполнил первый полет с экипажем на борту
Китайский электрический коммерческий самолет CE-25A весовой категории 10 тонн, разработанный собственными силами страны, успешно выполнил первый полет с экипажем на борту с использованием интеллектуальной системы управления полетом. Испытание состоялось в провинции Шаньдун на востоке Китая.
Во время полета на борту CE-25A находились два пилота и бортинженер-испытатель. Все системы самолета работали штатно, а полученные показатели соответствовали ожидаемым значениям. Это важный этап программы испытаний, последовавший за первым беспилотным полетом с использованием интеллектуальной системы управления, состоявшимся 2 февраля.
CE-25A стал первым электрическим коммерческим самолетом COMAC, предназначенным для межрегиональных перевозок. Он рассчитан на 19 пассажиров, а его максимальная взлетная масса составляет 10 тонн. Крейсерская скорость достигает 300 километров в час, высота полета — 2400 метров, дальность — 400 километров.
Самолет разработан совместными усилиями COMAC, Китайской академии технологии ракет-носителей (CALT) и Шанхайского университета транспорта. К настоящему времени CE-25A успешно выполнил 19 испытательных полетов в автономном беспилотном режиме.
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Комментарии
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В 2025 году компания Colossal Biosciences показала Dire Wolf Project — трех «воскресших лютоволков». Это оказалось не вполне воскрешением, и ученые обеспокоены тем, что усилия генетиков направлены в эту сторону.
Сегодня, 15 ноября 2026 года, люди впервые вернули из космоса вторую ступень космической ракеты. Причем сделали это с первой попытки и весьма гладко. А это значит, что полностью многоразовые ракеты из научной фантастики становятся реальностью: человечество вступает в эру принципиально новых возможностей в космосе. Разбираемся в технических последствиях происходящего — и для планеты в целом, и конкретно для нашей страны.
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