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Олег Гончар
Олег Гончар
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Китайский электрический пассажирский самолет CE-25A выполнил первый полет с экипажем на борту

Китайский электрический коммерческий самолет CE-25A весовой категории 10 тонн, разработанный собственными силами страны, успешно выполнил первый полет с экипажем на борту с использованием интеллектуальной системы управления полетом. Испытание состоялось в провинции Шаньдун на востоке Китая. 

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# технологии
Китайский электрический пассажирский самолет CE-25A выполнил первый полет с экипажем на борту / © Синьхуа
Китайский электрический пассажирский самолет CE-25A выполнил первый полет с экипажем на борту / © Синьхуа

Во время полета на борту CE-25A находились два пилота и бортинженер-испытатель. Все системы самолета работали штатно, а полученные показатели соответствовали ожидаемым значениям. Это важный этап программы испытаний, последовавший за первым беспилотным полетом с использованием интеллектуальной системы управления, состоявшимся 2 февраля.

CE-25A стал первым электрическим коммерческим самолетом COMAC, предназначенным для межрегиональных перевозок. Он рассчитан на 19 пассажиров, а его максимальная взлетная масса составляет 10 тонн. Крейсерская скорость достигает 300 километров в час, высота полета — 2400 метров, дальность — 400 километров.

Самолет разработан совместными усилиями COMAC, Китайской академии технологии ракет-носителей (CALT) и Шанхайского университета транспорта. К настоящему времени CE-25A успешно выполнил 19 испытательных полетов в автономном беспилотном режиме.

Управление гражданской авиации Китая приняло заявку на сертификацию типа воздушного судна.

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# самолёты
# технологии
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