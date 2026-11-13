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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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Видео: двадцатиметровая антарктическая волна обрушилась на новозеландский военный корабль

Южный океан, поблизости — Антарктида. Корабль военно-морского флота продолжает двигаться вперед, несмотря на огромные волны предположительно достигающие 20 метров. Происходящее похоже на кадр из фильма, но это — реальное видео.

Сообщество
# Антарктида
# видео
# волны
# корабль
# океан
© Licet Studios
© Licet Studios

Шторма в море встречаются достаточно часто, но шторма в Южном океане считаются одними из самых сильных на Земле. Мощные западные ветры там иногда огибают Антарктиду и практически не встречают сушу на своем пути. Из-за этого там иногда формируются удивительно высокие волны.

На вирусное видео, снятое с капитанского мостика корабля Королевского военно-морского флота Новой Зеландии, попал момент, когда огромная волна накрывает судно. В начале записи корабль движется среди бушующих волн. Впереди появляется более высокая волна, которая накрывает корабль водной стеной. В какой-то момент судно полностью пропадает из кадра, скрываемое потоками воды. 

Это не кадр из фильма, и даже не ИИ-генерация. Запись сделали еще в 2015 году, однако сейчас видео вновь набрало популярность. Распространяет его компания Licet Studios.

© Licet Studios

Предположительно, на видео запечатлен патрульный корабль Королевского военно-морского флота Новой Зеландии HMNZS Otago. Его длина составляет 85 метров. Судно в основном используют для контроля за соблюдением правил рыболовства и поисково-спасательных операций.

По оценкам Licet Studios, высота волн в момент съемки достигала 20 метров, а скорость ветра — 80 километров в час. Однако это лишь оценочные параметры. Официально высоту волн в тот момент не измеряли.

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Сообщество
# Антарктида
# видео
# волны
# корабль
# океан
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