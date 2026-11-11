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Фотоловушка засняла обезьяну, которую недавно открыли ученые
Alouatta matogrossensis — один из недавно открытых видов обезьян-ревунов. Примата запечатлела фотоловушка, когда он перебирался по одному из веревочных мостов над автомобильными дорогами Бразилии.
Авторы исследования, опубликованного в Communications Biology, проанализировали геномы 11 видов обезьян-ревунов, живущих в Центральной и Южной Америках. Среди них оказались два новых вида, в том числе Alouatta matogrossensis. Важную роль в исследовании сыграл проект Reconecta.
Проект занимается строительством веревочных мостов над автомобильными дорогами Бразилии. Благодаря этому животные могут безопасно перемещаться между разделенными участками леса.
Ученые изучили тысячи фотографий, сделанных фотоловушками на мостах. Среди запечатленных животных они заметили Alouatta matogrossensis. Обитают эти ревуны в штате Мату-Гросу, в честь которого вид и назвали.
Обычные люди могли бы спутать Alouatta matogrossensis с их ближайшими родственниками Alouatta sara, обитающими в Боливии. Новый вид немного темнее и рыжее, однако внешне их отличить непросто. Авторы исследования изучали многочисленные генетические данные, полученные из образцов, собиравшихся в разных частях Амазонии на протяжении десятилетий. Как показали результаты исследования, эта популяция, вероятно, существует как самостоятельный вид уже более полумиллиона лет.
Судя по всему, Alouatta matogrossensis находится на грани исчезновения, но официальный статус виду пока не присвоили. При этом веревочный мост, на котором заметили примата, расположен в Алта-Флоресте — небольшом, но быстро растущем городе. Автомобилей становится все больше, сельскохозяйственные угодья разрастаются. И приматы все чаще гибнут под колесами машин.
Ревуны — одни из крупнейших приматов Западного полушария. Известны они своими криками, громкость которых превышает 100 децибел. Общее число известных исследователям видов ревунов достигло 16. Помимо Alouatta matogrossensis ученые описали еще один новый вид — Alouatta iroi, обитающий севернее, в Амазонии. По оценкам ученых, этот вид существует около 700 тысяч лет.
Комментарии
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Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Расшифровка иероглифов на сохранившихся каменных монументах помогла ученым установить, как называлось заброшенное доиспанское поселение майя. Его обнаружили всего несколько месяцев назад в глубине тропических лесов на юго-востоке Мексики. Исследователи также смогли прочитать имя правителя и найти свидетельства конфликта города с соседним поселением.
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