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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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SpaceX заказала оборудование для солнечных батарей мощностью 100 тысяч мегаватт для спутниковой сети «разумного Солнца»

Компания SpaceX заключила с немецким производителем оборудования Singulus Technologies контракт на сумму свыше 69 миллионов долларов. В рамках соглашения будет создана производственная линия для выпуска высокоэффективных солнечных элементов на основе гетеропереходной технологии. Это позволит обеспечить производство солнечных батарей для планируемой спутниковой сети Starmind.

Сообщество
# SpaceX
# космос
# промышленность
# спутники
# технологии
Художественное изображение спутника Starmind AI1 / © SpaceX
Художественное изображение спутника Starmind AI1 / © SpaceX

Поставку первой производственной линии «под ключ» намечено на первую половину 2027 года. Она станет частью более масштабного стратегического партнерства: Singulus рассчитывает поставить SpaceX несколько дополнительных линий по мере расширения производства спутников на предприятии компании в Бастропе, штат Техас.

Партнерство предусматривает совместную разработку как высокопроизводительных солнечных элементов, так и оборудования для их изготовления. В перспективе производственные мощности должны быть расширены до уровня, соответствующего выпуску оборудования для производства солнечных батарей общей мощностью более 100 тысяч мегаватт. Маск связал эту закупку с проектом Starmind, описав его амбициозную цель как создание «разумного Солнца».

Гетеропереходная технология предполагает использование пластины из кристаллического кремния, на которую наносятся тонкие слои аморфного кремния. Они позволяют уменьшить потери электрических зарядов на поверхности пластины и тем самым повысить эффективность преобразования солнечного света в электричество.

Производство таких элементов включает несколько технологических операций: очистку кремниевых пластин, нанесение тонкопленочных покрытий и термическую обработку. Singulus разрабатывает оборудование для выполнения этих операций, сочетая технологии химической обработки с вакуумным нанесением покрытий, в том числе методом физического осаждения из паровой фазы и плазмохимического осаждения из паровой фазы.

Производственные комплексы компании рассчитаны на выпуск больших объемов солнечных элементов. По данным Singulus, ее оборудование подходит для изготовления элементов на основе гетеропереходной и других кремниевых технологий.

Соглашение позволит SpaceX воспользоваться производственным опытом немецкой компании и одновременно создать условия для выпуска солнечных элементов на собственном предприятии в Техасе. Ни одна из сторон пока не раскрыла планируемую эффективность будущих элементов и производительность первой линии.

В основе проекта Starmind лежит создание спутников с вычислительным оборудованием, которое будет использовать солнечную энергию, вырабатываемую непосредственно на орбите. В опубликованных SpaceX технических характеристиках спутника AI1 указаны высота 30 метров в развернутом состоянии, размах панелей 75 метров и вычислительная нагрузка, потребляющая до 250 киловатт в пиковом режиме и в среднем 175 киловатт.

Согласно данным SpaceX, спутники будут работать на солнечно-синхронной орбите, а передача данных на Землю будет осуществляться по лазерным каналам связи, интегрированным с сетью Starlink.

Масштаб планируемой группировки весьма значителен. В документах, представленных в рамках размещения ценных бумаг в 2026 году, SpaceX обозначила долгосрочную цель — ежегодно выводить на орбиту энергетические мощности до 100 тысяч мегаватт. По оценке компании, для достижения такого уровня потребуется осуществлять тысячи запусков в год. При этом SpaceX отмечает, что коммерчески жизнеспособный бизнес можно создать и при существенно меньших темпах развертывания группировки.

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Сообщество
# SpaceX
# космос
# промышленность
# спутники
# технологии
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