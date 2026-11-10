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Roman Markin
Roman Markin
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LEGO выпустит корабль Ranger из «Интерстеллара»

В проекте поклонника фильма Кристофера Нолана корабль собирается из 561 детали. Автор добавил к модели фигурки Купера и Амелии Бранд, а также роботов TARS и CASE.

Сообщество
# Lego
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# научная фантастика
# Роботы
# фильмы
Корабль Ranger в одобренном проекте «Интерстеллар» / © Minibrick41587, LEGO Ideas
Корабль Ranger в одобренном проекте «Интерстеллар» / © Minibrick41587, LEGO Ideas

LEGO одобрила проект под названием Interstellar 9 ноября. Его автор, пользователь Minibrick41587, предложил собрать Ranger — корабль, на котором герои фильма 2014 года спускаются на планету Миллер.

У модели снимается крыша и открывается задний люк. Внутри есть два места для астронавтов и место для одного из роботов. Купер и Бранд в проекте сделаны в виде минифигурок, а TARS и CASE собираются из деталей конструктора.

Автор выложил проект на LEGO Ideas в декабре 2024 года. К февралю 2026-го он набрал 10 000 голосов — столько нужно, чтобы заявку рассмотрела команда LEGO. После одобрения дизайнеры компании дорабатывают модель и готовят ее к производству.

LEGO пока не раскрыла окончательный дизайн, цену и дату выхода набора. Число деталей и состав комплекта могут измениться.

Аккаунт Galaxies также показал, как в деталях LEGO могли бы выглядеть сцены из «Интерстеллара». Среди концептов — волна на планете Миллер, кольцевой корабль Endurance, ферма Купера и тессеракт.

Обложка карусели с кораблем Ranger и героями на планете Миллер — концепт по фильму / © Galaxies
Обложка карусели с кораблем Ranger и героями на планете Миллер — концепт по фильму / © Galaxies
Корабль Ranger у гигантской волны на планете Миллер — концепт по фильму / © Galaxies
Корабль Ranger у гигантской волны на планете Миллер — концепт по фильму / © Galaxies
Кольцевой корабль Endurance, астронавты и робот — концепт по фильму / © Galaxies
Кольцевой корабль Endurance, астронавты и робот — концепт по фильму / © Galaxies
Ферма семьи Купера и кукурузное поле — концепт по фильму / © Galaxies
Ферма семьи Купера и кукурузное поле — концепт по фильму / © Galaxies
Корабль Ranger с открытой кабиной и фигурками героев — концепт по фильму / © Galaxies
Корабль Ranger с открытой кабиной и фигурками героев — концепт по фильму / © Galaxies
Тессеракт с книжными полками и фигуркой Купера — концепт по фильму / © Galaxies
Тессеракт с книжными полками и фигуркой Купера — концепт по фильму / © Galaxies

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Сообщество
# Lego
# игрушки
# кино
# конструктор
# космические корабли
# космос
# научная фантастика
# Роботы
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