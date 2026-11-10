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LEGO выпустит корабль Ranger из «Интерстеллара»
В проекте поклонника фильма Кристофера Нолана корабль собирается из 561 детали. Автор добавил к модели фигурки Купера и Амелии Бранд, а также роботов TARS и CASE.
LEGO одобрила проект под названием Interstellar 9 ноября. Его автор, пользователь Minibrick41587, предложил собрать Ranger — корабль, на котором герои фильма 2014 года спускаются на планету Миллер.
У модели снимается крыша и открывается задний люк. Внутри есть два места для астронавтов и место для одного из роботов. Купер и Бранд в проекте сделаны в виде минифигурок, а TARS и CASE собираются из деталей конструктора.
Автор выложил проект на LEGO Ideas в декабре 2024 года. К февралю 2026-го он набрал 10 000 голосов — столько нужно, чтобы заявку рассмотрела команда LEGO. После одобрения дизайнеры компании дорабатывают модель и готовят ее к производству.
LEGO пока не раскрыла окончательный дизайн, цену и дату выхода набора. Число деталей и состав комплекта могут измениться.
Аккаунт Galaxies также показал, как в деталях LEGO могли бы выглядеть сцены из «Интерстеллара». Среди концептов — волна на планете Миллер, кольцевой корабль Endurance, ферма Купера и тессеракт.
Комментарии
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Ученый из Японии попытался рассчитать теоретическую возможность для человечества поддерживать контакт с другими разумными сообществами. Он пришел к выводу, что даже при наличии внеземных цивилизаций в Галактике шансы наладить с ними связь почти равны нулю. Это означает, что наше одиночество нельзя считать основанием однозначно утверждать о безжизненности Млечного Пути за пределами Солнечной системы.
Спутниковый анализ позволил составить карту истощения подземных вод по всей планете. Оказалось, в наибольшей степени сокращение запасов происходит не от уменьшения объема осадков, а там, где подземные воды активнее всего используют для орошаемого земледелия, важного для обеспечения продовольствием миллиардов людей.
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