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Олег Гончар
Олег Гончар
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Робот впервые собрал конструкцию в космосе

Выводить на орбиту Земли крупногабаритные объекты — задача непростая. Гораздо легче отправить в космос множество небольших деталей, а затем собрать из них большую конструкцию. Правда, для этого обычно требуется участие человека.

Сообщество
# космос
# Роботы
# спутники
# строительство
# технологии
Художественное изображение демонстрирующее, как большие космические сооружения могут быть когда-нибудь построены и развернуты с использованием возможностей, продемонстрированных в программе DARPA / © DARPA / Colie Wertz
Художественное изображение демонстрирующее, как большие космические сооружения могут быть когда-нибудь построены и развернуты с использованием возможностей, продемонстрированных в программе DARPA / © DARPA / Colie Wertz

Робот, разработанный специалистами Калифорнийского технологического института при финансовой поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), недавно продемонстрировал возможное решение проблемы строительства в космосе. Он собрал ферменную конструкцию антенны из отдельных компонентов непосредственно на орбите. Исследователи назвали эту операцию первым случаем автономного строительства конструкции в космосе.

Робот был создан в рамках проекта ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly — «Автономная сборка натяжного отражателя в космосе»). Его задачей было собрать рефлекторную антенну диаметром 1,4 метра из композитных трубок, алюминиевых соединительных элементов и отражающей пленки. Из-за ограничений по времени роботу поручили собрать только одну опорную секцию. Две другие секции фермы доставили на орбиту уже в собранном виде, а робот смонтировал третью.

Робот проекта ASTRA в космосе / © Caltech / Momentus
Робот проекта ASTRA в космосе / © Caltech / Momentus

Пусть речь пока не идет о готовой спутниковой антенне, с помощью которой можно было бы связаться с Землей, — демонстрация стала важным шагом на пути к созданию в космосе гигантских конструкций протяженностью в несколько километров. 

В DARPA сравнивают этот подход с конструкторами. Повторение относительно простой последовательности сборочных операций в перспективе позволит создавать конструкции, значительно превосходящие по размерам саму машину, которая их собирает.

Впрочем, как и в случае с самим роботом, слово «автоматизированный» пока несколько преувеличивает степень самостоятельности системы. Робот действительно выполнял сборку, но наземная команда специалистов при этом не оставалась без дела. Связаться с аппаратом можно было лишь в течение нескольких коротких сеансов связи в день — каждый продолжался всего 15 минут. Инженеры изучали фотографии, воспроизводили возникавшие проблемы на точной копии конструкции в лаборатории и только после этого отправляли роботу необходимые команды.

Роботизированные технологии уже давно применяются при строительстве космических объектов. Например, манипулятор Canadarm2 помогал собирать Международную космическую станцию: он перемещал крупные модули и элементы конструкции, пока астронавты выполняли монтажные работы. Однако в ходе этих операций соединяли оборудование, изготовленное заранее на Земле, а не поручали роботу самостоятельно создавать крупные объекты из множества небольших деталей.

Теперь ASTRA позволила впервые продемонстрировать на орбите принцип сборки более крупных конструкций из отдельных элементов. Ведь любой строительный проект начинается с возведения первой секции. Даже если ближайший магазин стройматериалов находится за целую планету.

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Сообщество
# космос
# Роботы
# спутники
# строительство
# технологии
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