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Робот впервые собрал конструкцию в космосе
Выводить на орбиту Земли крупногабаритные объекты — задача непростая. Гораздо легче отправить в космос множество небольших деталей, а затем собрать из них большую конструкцию. Правда, для этого обычно требуется участие человека.
Робот, разработанный специалистами Калифорнийского технологического института при финансовой поддержке Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), недавно продемонстрировал возможное решение проблемы строительства в космосе. Он собрал ферменную конструкцию антенны из отдельных компонентов непосредственно на орбите. Исследователи назвали эту операцию первым случаем автономного строительства конструкции в космосе.
Робот был создан в рамках проекта ASTRA (Autonomous In-Space Tensioned Reflector Assembly — «Автономная сборка натяжного отражателя в космосе»). Его задачей было собрать рефлекторную антенну диаметром 1,4 метра из композитных трубок, алюминиевых соединительных элементов и отражающей пленки. Из-за ограничений по времени роботу поручили собрать только одну опорную секцию. Две другие секции фермы доставили на орбиту уже в собранном виде, а робот смонтировал третью.
Пусть речь пока не идет о готовой спутниковой антенне, с помощью которой можно было бы связаться с Землей, — демонстрация стала важным шагом на пути к созданию в космосе гигантских конструкций протяженностью в несколько километров.
В DARPA сравнивают этот подход с конструкторами. Повторение относительно простой последовательности сборочных операций в перспективе позволит создавать конструкции, значительно превосходящие по размерам саму машину, которая их собирает.
Впрочем, как и в случае с самим роботом, слово «автоматизированный» пока несколько преувеличивает степень самостоятельности системы. Робот действительно выполнял сборку, но наземная команда специалистов при этом не оставалась без дела. Связаться с аппаратом можно было лишь в течение нескольких коротких сеансов связи в день — каждый продолжался всего 15 минут. Инженеры изучали фотографии, воспроизводили возникавшие проблемы на точной копии конструкции в лаборатории и только после этого отправляли роботу необходимые команды.
Роботизированные технологии уже давно применяются при строительстве космических объектов. Например, манипулятор Canadarm2 помогал собирать Международную космическую станцию: он перемещал крупные модули и элементы конструкции, пока астронавты выполняли монтажные работы. Однако в ходе этих операций соединяли оборудование, изготовленное заранее на Земле, а не поручали роботу самостоятельно создавать крупные объекты из множества небольших деталей.
Теперь ASTRA позволила впервые продемонстрировать на орбите принцип сборки более крупных конструкций из отдельных элементов. Ведь любой строительный проект начинается с возведения первой секции. Даже если ближайший магазин стройматериалов находится за целую планету.
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