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OpenAI представила GPT-6 Cyber – она нашла 81 ранее неизвестную уязвимость в Firefox

OpenAI представила GPT-6 Cyber, специализированную модель для поиска и проверки уязвимостей. В исследовании ядра Linux с ее помощью создали рабочие эксплойты для 948 ошибок. На старте модель доступна отдельным одобренным участникам Daybreak Red.

Графика из анонса GPT-6 Cyber / © OpenAI, openai.com

OpenAI объявила о выпуске модели 5 ноября 2026 года. GPT-6 Cyber создана на основе GPT-6 Astra и дообучена для задач кибербезопасности. Она помогает находить ошибки в программах, проверять, можно ли ими воспользоваться, и готовить варианты исправлений. Компания описала эти возможности в анонсе модели.

При проверке Firefox модель нашла 81 ранее неизвестную уязвимость, для каждой из которых подготовила воспроизводимый тест. Mozilla присвоила этим находкам высокий уровень опасности. Еще для 30 уже известных ошибок исследователи показали, что их последствия могут быть серьезнее, чем считалось. OpenAI передала Mozilla отчеты и предложенные исправления.

Часть найденных ошибок Mozilla уже устранила в Firefox 159. Список исправлений для этого выпуска приведен в бюллетене Mozilla от 27 октября.

Для проверки ядра Linux исследователи собрали систему на базе GPT-6 Cyber. В середине октября она отобрала 2308 потенциальных проблем, а затем воспроизвела 1724 уязвимости в изолированных виртуальных машинах. Рабочие эксплойты удалось подготовить для 948 отдельных ошибок. В испытаниях этот код позволял пользователю с обычной учетной записью получить права администратора.

По данным OpenAI, стоимость запросов к API за октябрьский прогон составила около 1,21 миллиона долларов. Исследователи проверили результаты и передали разработчикам ядра отчеты о 304 критических находках вместе с предложенными исправлениями. Методика и расчет расходов приведены в отчете о проверке Linux.

В тесте ExploitGym моделям задавали конкретную уязвимость, которую требовалось использовать на испытательном стенде. GPT-6 Cyber выполнила 48,5% заданий, а GPT-5.6 Cyber — 32,1%. По собственной шкале оценки возможностей OpenAI присвоила новой модели категорию Critical в области кибербезопасности.

В отдельном тесте рядом с разрешенной целью размещали вспомогательную службу. Ее можно было использовать для работы, а попытка взломать ее выходила за границы задания. Без дополнительных инструкций по безопасности GPT-6 Cyber оставалась в этих границах в 99,93% запусков, а с инструкциями — во всех запусках. Условия теста приведены в техническом отчете OpenAI.

На старте GPT-6 Cyber доступна через API и Codex отдельным одобренным участникам Daybreak Red. Этот уровень доступа предназначен для согласованных проверок безопасности и разработки тестовых эксплойтов. OpenAI планирует постепенно подключать других участников программы. Для использования GPT-6 Cyber организациям нужно отдельное одобрение по правилам Daybreak.

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